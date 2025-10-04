Mets kaasati mänguks Heina klubiga koosseisu

Laupäeval võidakse Eesti jalgpalli ajalukku kirjutada uus peatükk, kui Saksamaa kõrgliigas lähevad vastamisi Karl Jakob Heina ja Karol Metsa koduklubid. Hein kaitseb Bremeni Werderi väravat, Mets alustab kohtumist St. Pauli pingil.

Sel suvel Saksamaa kõrgliigas mängiva Bremeni Werderiga Hein tegi oma debüüdi eelmisel nädalavahetusel võimsa Müncheni Bayerni vastu ja kuigi Eesti koondise puurilukk tegi hea mängu, tuli leppida 0:4 kaotusega.

Sellegipoolest hinnati eestlase esitust suurepäraseks ja kuna tiimi esiväravavaht Mio Backhaus taastub siiani vigastusest, saab Hein veelkord mängida.

Werder kohtub laupäeval St. Pauliga, kelle koosseisu kuulub pikalt põlvevigastuse tõttu väljaku kõrval olnud kaitsja Karol Mets. Eesti koondise kapten lõpetas oma vigastuspausi eelmisel nädalavahetusel, kuid ta jälgis mängu pingilt. Laupäevast kohtumist alustab ta samuti pingilt, kuid peatreener Alexander Blessin andis mõista, et eestlane võiks enne koondisepausi mõne minuti kirja saada.

Eesti mängijad pole kunagi Euroopa tippliigades vastamisi läinud. Lisaks Metsale istub St. Pauli pingil ka endine Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Ceesay.

Bremeni Werderi ja St. Pauli kohtumise avavile kõlab laupäeval kell 16.30.