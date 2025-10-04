X!

Ghana ründeäss kergitas Bournemouthi liigatabelis teiseks

sport
Bournemouthi mängijad Antoine Semenyo (vasakul) väravat tähistamas
Bournemouthi mängijad Antoine Semenyo (vasakul) väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Pro Sports Images
sport

Bournemouthi jalgpalliklubi teenis reede õhtul vihmasel koduväljakul vägeva võidu ning kerkis esmakordselt klubi ajaloos Premier League'is teisele kohale.

Bournemouth ja Fulham pidasid maha pingelise heitluse, aga võõrustaja jäi 70. minutil hoopis kaotusseisu, kui Ryan Sessegnon Fulhami juhtima viis.

Bournemouthi vastus oli aga võimas ning 78. minutil pääses ghanalane Antoine Semenyo vasakult äärelt läbi ja viigistas seisu. Kuus minutit hiljem viis Justin Kluivert võõrustaja kauni kauglöögiga juhtima ja võidule pani hüüumärgi taas Semenyo, kes vormistas kuuendal üleminutil Bournemouthile 3:1 võidu.

Selleks hooajaks koosseisus suuri muudatusi teinud 25-aastane Semenyo jäi Bournemouthi juurde ning on sel hooajal löönud kuus väravat ja andnud kolm väravasöötu. Resultatiivsuse poolest on ta ühel pulgal Manchester City staari Erling Haalandiga, kes on ühtlasi ainus mees, kes Semenyost tänavu rohkem väravaid löönud on (kaheksa).

Selle kohtumisega avati Inglismaa kõrgliigas seitsmes mänguvoor ja Bournemouth jõudis märkimisväärse tähiseni, sest liigatabelis asetsetakse 14 punktiga teisel kohal. Bournemouth pole kunagi varem pärast kaht mänguvooru nii kõrgele kerkinud.

Tõenäoliselt nad seal ei püsi, sest laupäeval ja pühapäeval peetakse ülejäänud üheksa seitsmenda mänguvooru kohtumist. Premier League on alanud võrdlemisi tasavägiselt, seitsmel klubil on vähemalt kümme punkti, tabeli tipus jätkab 15 punkti kogunud Liverpool.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

