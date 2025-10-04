X!

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

Kergejõustik
Julius Muriuki Wahome
Julius Muriuki Wahome Autor/allikas: Adam Illingworth
Kergejõustik

Laupäeval aset leidnud Tartu Linnamaratoni võitis rekordilise ajaga keenialane Julius Muriuki Wahome, kellele järgnes pikk eestlaste rodu, mille eesotsas oli Raido Ränkel. Naiste arvestuses teenis võidu Liis-Grete Hussar.

Viimasel kahel aastal tihti Eestis võistelnud 40-aastane Wahome läbis maratonidistantsi ajaga kaks tundi, 18 minutit ja 36 sekundit, mis tähistab uut rajarekordit.

Järgmist finišeerijat tuli oodata pea üheksa minutit, aga siis ületas finišijoone endine laskesuusataja Raido Ränkel, kelle ajaks jäi 2:27.21. Esikolmikusse mahtus veel Raivo Alla, kes jäi Ränkelist lõpuks viie sekundi kaugusele.

Neile kolmele järgnes veel 33 eestlast, kelle hulka mahtusid ka kiireimad naised: üle üheksa aasta taas maratonidistantsil võistelnud Liis-Grete Hussar pälvis esikoha ajaga 2:41.08, talle järgnesid Helen Bell (2:42.04) ja Külli Sizask (2:47.31).

Poolmaratonis võidutses Deniss Šalkauskas ajaga 1:05.45, edestades Karel Hussarit (1:07.40) ja Rauno Laumetsa (1:10.53). Naiste seas teenis esikoha Kelly Nevolihhin ajaga 1:20.58, teise koha sai Minna Kelk (1:22.18) ja pjedestaalile pääses veel Anni Kingsepp (1:22.37).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

