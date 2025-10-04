X!

Kettaheitja Egert Jõesaar sai parakergejõustiku MM-il seitsmenda koha

Egert Jõesaar
Egert Jõesaar Autor/allikas: Eva Pavia Gomez
Eesti kettaheitja Egert Jõesaar pälvis New Delhis toimuval parakergejõustiku MM-il 47 meetri ja 64 sentimeetri pikkuse heitega F44 klassis seitsmenda koha.

Maailmameistriks tuli kolumblane Andres F. Mosquira Neira uue isikliku rekordiga 60.26. Järgnesid Akeem Stewart (Trinidad ja Tobago) 59.64 ja Dan Greaves (Suurbritannia) 52.42.

Jõesaar avaldas MM-i eel, et loodab Indias püstitada uue isikliku tippmargi, hetkel on selleks 52.98. Paraku ei kandunud heited loodetud kaugusele ning seitsmes koht oli heitja jaoks pettumus.

"Võistlus ebaõnnestus minu jaoks täielikult," tõdes Jõesaar. "Alates soojenduskatsetest ei saanud ma heiteid tehniliselt klappima nii nagu peaks. Seda enam on kahju sellest, et õnnestumise korral oleksin suutnud võidelda medali eest. Ettevalmistusel läks kõik plaanipäraselt,"

Treener Mart Olmani nentis, et 2025. aastal oli Jõesaare karjääri kõige stabiilsem hooaeg, kus pea kõikidel võistlustel kandusid parimad heited üle 50 meetri. "Hooaja tähtsaimal võistlusel ebaõnnestumine on nagu tilk tõrva meepotis, mis rikub kogu hooaja. Seda enam, et medali hind oli madalam Egerti isiklikust tippmargist. Ettevalmistus läks hästi, viimased treeningud väga hästi - mis täpselt juhtus, et tehnika lagunes just täna, peame Egertiga analüüsima ilmselt pikemalt," ütles Olman.

Oskar Kobin (klass T62) asub jooksuproteese kasutavate sportlaste 400 meetri jooksus starti pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

