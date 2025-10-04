Kettaheitja Egert Jõesaar sai parakergejõustiku MM-il seitsmenda koha

Maailmameistriks tuli kolumblane Andres F. Mosquira Neira uue isikliku rekordiga 60.26. Järgnesid Akeem Stewart (Trinidad ja Tobago) 59.64 ja Dan Greaves (Suurbritannia) 52.42.

Jõesaar avaldas MM-i eel, et loodab Indias püstitada uue isikliku tippmargi, hetkel on selleks 52.98. Paraku ei kandunud heited loodetud kaugusele ning seitsmes koht oli heitja jaoks pettumus.

"Võistlus ebaõnnestus minu jaoks täielikult," tõdes Jõesaar. "Alates soojenduskatsetest ei saanud ma heiteid tehniliselt klappima nii nagu peaks. Seda enam on kahju sellest, et õnnestumise korral oleksin suutnud võidelda medali eest. Ettevalmistusel läks kõik plaanipäraselt,"

Treener Mart Olmani nentis, et 2025. aastal oli Jõesaare karjääri kõige stabiilsem hooaeg, kus pea kõikidel võistlustel kandusid parimad heited üle 50 meetri. "Hooaja tähtsaimal võistlusel ebaõnnestumine on nagu tilk tõrva meepotis, mis rikub kogu hooaja. Seda enam, et medali hind oli madalam Egerti isiklikust tippmargist. Ettevalmistus läks hästi, viimased treeningud väga hästi - mis täpselt juhtus, et tehnika lagunes just täna, peame Egertiga analüüsima ilmselt pikemalt," ütles Olman.

Oskar Kobin (klass T62) asub jooksuproteese kasutavate sportlaste 400 meetri jooksus starti pühapäeval.