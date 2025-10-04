WNBA finaali esimese mängu võitis Vegase naiskond

Nn kõrbederbi esimene mäng toimus Acesi koduväljakul, kuid avaveerandil asus mängutempot dikteerima hoopis Phoenix Mercury, kes juhtis vahepeal seitsme punktiga. Veerandi lõpuks suutis siiski Aces tabloole tuua 21:21 viigi, aga poolaja lõpuks juhtis Mercury 50:45.

Teine poolaeg möödus sarnaselt: Phoenix läks juhtima, aga Aces vastas spurdiga ja jõudis järele. Ühel hetkel oli Phoenixi edu kolmandal veerandil üheksa punkti, aga Acesi 8:0 spurt tõi nad mängu tagasi. Otsustava veerandi alguses läks Mercury veelkord seitsmega juhtima, aga Vegas suutis ka sellest august välja ronida ning pea seitse minutit enne kohtumise lõppu taas juhtima minna.

Järgens tasavägine heitlus, aga Las Vegase snaiper Dana Evans tabas kaugelt ja A'Ja Wilson viis seejärel kodunaiskonna viiega peale. Phoenix nõjatus siis Alyssa Thomase peale, aga äärenaine eksis otsustavatel hetkedel kahel vabaviskel ja Vegas võttis avamängus 89:86 (21:21, 24:29, 22:21, 22:15) võidu.

Vegase rünnakut juhtisid Evans ja neljandat korda põhiturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Wilson, kes skoorisid 21 silma. Wilson tabas viis korda kaugelt, Wilson lisas veel kümme lauapalli. Mitmekülgse esituse tegi ka Chelsea Gray, kes kogus kaheksa punkti, kümme korvisöötu ja seitse lauda.

Phoenixi eest tabas Kahleah Copper samuti viis kaugviset ning tõi kaotajatele 21 punkti, mängu lõpus vabavisetel eksinud Alyssa Thomas kogus 15 punkti ja kümme lauda, aga kolmikduublist jäi üks resultatiivne sööt puudu.

WNBA finaalseeria teine mäng algab Eesti aja järgi aset pühapäeva õhtul kell 22. Mäng on Vegases, järgmised kaks toimuvad Phoenixis.