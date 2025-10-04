X!

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SW Pix
Jalgrattasport

Prantsusmaal jätkuvatel maanteeratturite Euroopa meistrivõistlustel pälvis Elisabeth Ebras kuni 23-aastaste naiste grupisõidus 27. koha.

85,7 kilomeetri pikkuse võistluse võitis hispaanlanna Paula Blasi (2:30.28). Hõbemedali pälvis itaallanna Eleonora Ciabocco (+0.09) ja pronksi prantslanna Julie Bego (+0.09). Ebras kaotas võitjale kuue minuti ja 32 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Esimesel ringil ei töötanud esimene käiguvahetaja, mistõttu kangutasin end esimestest tõusudest üles. Laskumisel sain selle kuidagi tööle," rääkis eestlanna. "Pikal tõusul läks enam-vähem nii nagu arvasin. Jäin seal maha umbes viis kilomeetrit enne lõppu ja selles grupis sõitsime finišini."

Teise eestlannana stardis olnud Laura Lizette Sander tulemust kirja ei saanud.

Meesjuunioride 103,4-kilomeetrise võistluse võitis sakslane Karl Herzog (2:44.34). Hõbemedali sai kaela itaallane Roberto Capello (+0.13) ja pronksmedali iirlane David Gaffney (+0.43). Sebastian Suppi (+6.16) finišeeris 34. ja Riko Tammepuu (+10.44) 63. kohal.

Naisjuunioride konkurentsis pälvis Euroopa meistri tiitli valitsev maailmameister Paula Ostiz (1:46.47), jättes selja taha šveitslanna Anja Grossmanni (+0.00) ja itaallanna Chantal Pegolo (+0.03). Lauren Pohl (+5.57) lõpetas 58. ja Mariann Koik (+9.10) 74. kohal. Maria Jürisaar tulemust kirja ei saanud.

Laupäeval on EM-il võistlustules eliitklassi naised ja kuni 23-aastased mehed.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

