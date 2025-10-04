X!

Rannula ja Tass alustasid kõrgliiga hooaega võidukalt

Varssavi Legia
Varssavi Legia Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula ja keskmängija Matthias Tass alustasid hooaega Poola kõrgliigas kindla võiduga, kui Varssavi Legia alistas Lublini Stardi 22 punktiga.

Kodupubliku ees mänginud Legia saavutas avaveerandi lõpuks 26:19 edu ning suutis selle poolajapausiks viia 45:32 peale. Legia dikteeris tempot ka teisel poolajal ning lõpetas kolmanda veerandi 16:3 spurdiga ning juhtis otsustaval veerandil 26 punktiga, vormistades lõpuks kindla 90:68 (26:19, 19:13, 25:15, 20:21) võidu.

Tass veetis platsil pea 17 minutit, mille jooksul skooris kaheksa punkti (kahesed 4/9, kolmesed 0/1) ja haaras kuus lauapalli.

Legia eest viskasid kaks ameeriklast 16 punkti, Shane Hunter tegi kümne lauapalliga ka kaksikduubli, Jayvon Graves lisas seitse lauda ja kuus resultatiivset söötu. 13 punkti visanud Andrzej Plutal jäi kaksikduublist üks korvisööt puudu. Üleplatsimees oli aga Lublini äär Tevin Mack, kes viskas 18 punkti.

Laupäeval alustab kõrgliiga hooaega ka Kasper Suuroru koduklubi Sopoti Trefl.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

