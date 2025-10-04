X!

Paskotši ja Vetkal tulevad koondisesse täismängu ja võidu pealt

Jalgpall
Maksim Paskotši
Maksim Paskotši Autor/allikas: Facebook/KAA Gent
Jalgpall

Maksim Paskotši ja Martin Vetkal teenisid viimases koondisepausi-eelses klubimängus võidu ning viibisid väljakul maksimaalsed 90 minutit. Nende koondisekaaslased Alex Matthias Tamm ja Patrik Kristal pidid aga samal ajal pingil istuma.

Maksim Paskotši tööandja Gent alistas Belgia kõrgliigas Charleroi 2:1, Paskotši tegi tavapäraselt täismängu. Martin Vetkal tegi samuti harjumuspäraselt täismängu, kui tema leivaisa Dordrecht alistas Hollandi esiliigas VVV Venlo 2:0, vahendab Soccernet.ee.

Alex Matthias Tamm vaatas varupingilt, kuidas tema koduklubi Ljubljana Olimpija tegi Sloveenia kõrgliigas Aluminijga 1:1 viigi. Uue peatreeneri Federico Bessone käe all peetud kolme kohtumise jooksul pole Tamm kordagi põhikoosseisu pääsenud.

Patrik Kristal jälgis Kölni duubelmeeskonna varupingilt, kuidas tema tiimikaaslased päästsid Düsseldorfi Fortuna duubli vastu arvulises vähemuses 0:3 kaotusseisust 3:3 viigi.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:32

Paskotši ja Vetkal tulevad koondisesse täismängu ja võidu pealt

03.10

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

03.10

Itaalia jalgpallikoondis tuleb Eestisse tugeva koosseisuga

03.10

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

03.10

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

03.10

Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

03.10

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

03.10

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

03.10

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

02.10

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

sport.err.ee uudised

10:44

Liikumiskuu üritustest võttis osa enam kui 200 000 inimest

10:11

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

09:37

Coe: krossijooks ja cyclo-cross võiksid taliolümpiaaladeks saada

09:01

Rannula ja Tass alustasid kõrgliiga hooaega võidukalt

08:32

Paskotši ja Vetkal tulevad koondisesse täismängu ja võidu pealt

08:04

Mihkels sõitis end Saksamaal esikümnesse

03.10

Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

03.10

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

03.10

ETV spordisaade, 3. oktoober

03.10

Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

03.10

Raag: kuidagi juhtus nii, et jäin kolmandaks

03.10

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja Uuendatud

03.10

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

03.10

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

03.10

Horse Show avapäeva parim eestlane oli Raag, võitis Läti olümpiasportlane

03.10

FIS-i suusajuht: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

03.10

Itaalia jalgpallikoondis tuleb Eestisse tugeva koosseisuga

03.10

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

03.10

Selgusid teise poolaasta spordistipendiumide saajad

loetumad

03.10

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed Uuendatud

03.10

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

03.10

FIS-i suusajuht: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

03.10

Tehvandil avati laskesuusatamise MM-i jaoks uus spordihall

03.10

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

03.10

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo