Paskotši ja Vetkal tulevad koondisesse täismängu ja võidu pealt
Maksim Paskotši ja Martin Vetkal teenisid viimases koondisepausi-eelses klubimängus võidu ning viibisid väljakul maksimaalsed 90 minutit. Nende koondisekaaslased Alex Matthias Tamm ja Patrik Kristal pidid aga samal ajal pingil istuma.
Maksim Paskotši tööandja Gent alistas Belgia kõrgliigas Charleroi 2:1, Paskotši tegi tavapäraselt täismängu. Martin Vetkal tegi samuti harjumuspäraselt täismängu, kui tema leivaisa Dordrecht alistas Hollandi esiliigas VVV Venlo 2:0, vahendab Soccernet.ee.
Alex Matthias Tamm vaatas varupingilt, kuidas tema koduklubi Ljubljana Olimpija tegi Sloveenia kõrgliigas Aluminijga 1:1 viigi. Uue peatreeneri Federico Bessone käe all peetud kolme kohtumise jooksul pole Tamm kordagi põhikoosseisu pääsenud.
Patrik Kristal jälgis Kölni duubelmeeskonna varupingilt, kuidas tema tiimikaaslased päästsid Düsseldorfi Fortuna duubli vastu arvulises vähemuses 0:3 kaotusseisust 3:3 viigi.
Toimetaja: Kristjan Kallaste