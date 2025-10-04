X!

Mihkels sõitis end Saksamaal esikümnesse

Jalgrattasport
Madis Mihkels
Madis Mihkels Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Saksamaal 19. korda peetud Sparkassen Münsterland Giro ühepäevasõidul (UCI 1.Pro; 192 km) pälvis Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) grupifinišis üheksanda koha.

Esikoha teenis belglane Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck; 4:10.53), edestades kaasmaalast Arnaud de Lied (Lotto) ja tšehhi Pavel Bittnerit (Team Picnic PostNL), vahendab ejl.ee.

Mihkels jäi eelviimasel ringil toimunud kukkumise taha, mistõttu oli ligi neli kilomeetrit enne finišit üksinda kahe grupi vahele sõitmas. "Kukkumise taga ei pidanud täiesti seisma jääma, aga pärast andsin endast kõik, et järele jõuda ja peale seda tegin kehva finiši," ütles Mihkels.

Horvaatia velotuuri (UCI 2.1) neljandal etapil (190,5 km) teenis esikoha ameeriklane Brandon Mcnultry (UAE Team Emirates – XRG; 4:47.57). Romet Pajur (Red Bull – Bora – hansgrohe; +26.44) finišeeris 96. kohal. Üldarvestuses on eestlane 83. positsioonil, liidriks kerkis Mcnulty. Viiendal etapil on pikkust 150,5 kilomeetrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

