X!

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: Škoda Motorsport
Autoralli

Sel nädalavahetusel tõmmatakse joon alla autoralli Euroopa meistrivõistluste hooajale, kui peetakse Horvaatia ralli. Robert Virves (Škoda) teenis kvalifikatsioonikatsel neljanda koha, aga Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) tabas juba testikatsel ebaõnn.

Reedel peeti Zagrebi läheduses testi- ja kvalifikatsioonikatse, viimasega pandi paika stardijärjekord. Robert Virves ning kaardilugeja Jakko Viilo lõpetasid 6,12-kilomeetrise kvalifikatsioonikatse ajaga 3.58,028 ning pälvisid sellega neljanda koha.

Asfaldiralli esimese stardikoha sai poolakas Mikolaj Marczyk (Škoda) ajaga 3.55,944, teisena stardib Mads Östberg (Citröen; +0,769) ja esikolmikusse mahtus veel poolakas Jakub Matulka (Škoda; +0,940). Virves kaotas liidrile kvalifikatsioonis 1,450 sekundiga.

Testikatsel kõige kiirema aja püstitanud Romet Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja ralli sai aga kehva alguse, kui nad testikatsel kraavi kinni jäid. Kuivõrd autot ei õnnestunud piisavalt kiiresti rajale tagasi tuua, jäid nad kvalifikatsioonikatsest kõrvale. See aga tähendab, et laupäevastele kiiruskatsetele tuleb neil vastu minna stardirivi lõpus, mis võib mängida määravat rolli tulemustes, vahendab Ralli.ee.

Horvaatia rallil läbitakse kokku 172,36 kilomeetrit, laupäeval läbitakse kuue kiiruskatsega 116,66 kilomeetrit ja pühapäeval nelja katsega 55,7 kilomeetrit. Laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 10.23, pühapäevase võistluspäeva esimene katse algab kell 10.10 ja viimane katse kell 14.05.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

