Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

Sel nädalavahetusel tõmmatakse joon alla autoralli Euroopa meistrivõistluste hooajale, kui peetakse Horvaatia ralli. Robert Virves (Škoda) teenis kvalifikatsioonikatsel neljanda koha, aga Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) tabas juba testikatsel ebaõnn.

Reedel peeti Zagrebi läheduses testi- ja kvalifikatsioonikatse, viimasega pandi paika stardijärjekord. Robert Virves ning kaardilugeja Jakko Viilo lõpetasid 6,12-kilomeetrise kvalifikatsioonikatse ajaga 3.58,028 ning pälvisid sellega neljanda koha.

Asfaldiralli esimese stardikoha sai poolakas Mikolaj Marczyk (Škoda) ajaga 3.55,944, teisena stardib Mads Östberg (Citröen; +0,769) ja esikolmikusse mahtus veel poolakas Jakub Matulka (Škoda; +0,940). Virves kaotas liidrile kvalifikatsioonis 1,450 sekundiga.

Testikatsel kõige kiirema aja püstitanud Romet Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja ralli sai aga kehva alguse, kui nad testikatsel kraavi kinni jäid. Kuivõrd autot ei õnnestunud piisavalt kiiresti rajale tagasi tuua, jäid nad kvalifikatsioonikatsest kõrvale. See aga tähendab, et laupäevastele kiiruskatsetele tuleb neil vastu minna stardirivi lõpus, mis võib mängida määravat rolli tulemustes, vahendab Ralli.ee.

Horvaatia rallil läbitakse kokku 172,36 kilomeetrit, laupäeval läbitakse kuue kiiruskatsega 116,66 kilomeetrit ja pühapäeval nelja katsega 55,7 kilomeetrit. Laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 10.23, pühapäevase võistluspäeva esimene katse algab kell 10.10 ja viimane katse kell 14.05.