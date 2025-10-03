X!

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

Jalgpall
Lamine Yamal
Lamine Yamal Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Hispaania jalgpallitäht Lamine Yamal kaasati reedel Hispaania koondise järgmisteks MM-valikmängudeks koosseisu, aga 18-aastase staari koduklubi Barcelona teatas mõni tund hiljem, et ta peab kubemelihase vigastuse tõttu uuesti mänge vahele jätma.

Hispaania jalgpallikoondise treener Luis De la Fuente avalikustas reedel koondise koosseisu MM-valikmängudeks Gruusia ja Bulgaariaga ning peatreener oli kaasanud ka Lamine Yamali, kes lõpetas alles eelmisel nädalal vigastuspausi.

Yamal mängis 28. septembril Hispaania kõrgliigas ning tegi kolm päeva hiljem Meistrite liigas Pariisi Saint-Germaini vastu täismängu. Barcelona teatas aga reede õhtupoolikul, vaid mõni tund pärast koondise koosseisu väljahõikamist, et Yamal tegi kubemelihasele jälle viga ning peab kaks-kolm nädalat taastuma.

Dünaamiline ründetäht mängis septembris koondise eest nii Bulgaaria ja Türgi vastu, aga koondisepausilt naastes jättis ta vigastuse tõttu Barcelona järgmised neli kohtumist vahele. Barcelona peatreener Hansi Flick kritiseeris toona koondist ning ütles, et Yamal mängis valuvaigistite abiga. "Nad juhtisid mõlemas mängus vähemalt kolme väravaga ja ta mängis 73 ja 79 minutit, aga ei saanud mängude vahel trennis kaasa teha," ütles Flick. "Seda ei saa mängijate eest hoolitsemiseks kutsuda. Hispaania on väga võimas koondis, maailma parimate mängijatega, aga nad ei hooli mängijatest."

De la Fuente kommenteeris reedel Flicki sõnavõttu ning ütles, et treenerite vahel konflikti ei ole. "Me ei võta siin ühtki riski. Kui keegi tuleb koondisesse, siis ta on füüsiliselt terve. Ja kui nad mängivad, siis nad on vormis. Kui nad tagasi saadame, siis oleme hinnanud, et nad ei saa mängida," selgitas De la Fuente. "Kui ta oma klubi eest mängib, siis ta saab ka koondises mängida."

"Me ei ole Hansiga tülis, aga ma olin üllatunud, sest ta on ka varasemalt koondise treener olnud," jätkas Hispaania peatreener. "Ma oleks eeldanud, et ta oskab kaasa tunda. See on ainus asi, ma olin üllatunud, et endine Saksamaa juhendaja oma arvamust avaldab."

Hispaania alustas MM-valiksarja kahe kindla võiduga, lüües Bulgaariale kolm ja Türgile lausa kuus vastuseta väravat. Lisaks neile kolmele on E-grupis veel Gruusia. Kolmenädalane vigastuspaus tähendaks, et Yamal peaks vahele jätma Barcelona Meistrite liiga hooaja teise kohtumise Olympiakosega, kuid 26. oktoobril toimuvaks El Clasicoks peaks

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

