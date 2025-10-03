Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

Maailma edetabelis neljandale reale kerkinud Djokovic ja temast aasta noorem Cilic vahetasid avasetis geimivõitusid kuni lõppmänguni välja, milles Djokovic tulemusega 7:2 peale jäi. Teise seti kolmandas geimis esimese murde saanud Djokovic läks siis 3:1 juhtima ning ei lubanud vastasel viigistada, realiseerides kokkuvõttes 7:6 (2), 6:4 võidu.

"Ma ei leidnud esialgu rütmi, viimane matš oli USA lahtistel ja sain siin Marini näol väga tugeva avaringi vastase," sõnas Djokovic pärast võitu. "Kui ta palli tunnetab, on ta väga ohtlik ja võib kõigile ära teha. Ta ei andnud mulle hingamiseks aega, pidin end pallinguga august välja kaevama ja selle üle võib küll rõõmu tunda.

Cilicist sai reedel seitsmes mees, kes on oma karjääris 20 korda pidanud Djokovici paremust tunnistama. Meeste esimene vastasseis toimus 2008. aastal Dubais, 2014. aastal USA lahtised võitnud Cilic sai oma võidud kätte 2016. aastal Pariisi Masters-sarja turniiri veerandfinaalis ning kaks aastat hiljem Queen's Clubi turniiri finaalis.

"Austan Marinit tohutult: kõike, mis ta on saavutanud ja milline inimene ta on," ütles Djokovic pikaaegse rivaali kohta. "Me saame platsi kõrval väga hästi läbi, tean teda nüüd juba pikalt. Viimati mängisime kolm aastat tagasi, väga tore oli teda uuesti teiselpool võrku näha."

Djokovici vastane kolmandas ringis on sakslane Yannick Hanfmann (ATP 159.), kes üllatas teises ringis maailma 29. reketit Frances Tiafoe'd.

Hanfmanni võit ei jäänud sugugi ainsaks üllatuseks, sest monacolane Valentin Vacherot (ATP 202.) teenis Alexander Bubliku (ATP 16.) üle 3:6, 6:3, 6:4 võidu ning belglane David Goffin (ATP 87.) lülitas kindla 6:2, 6:4 võiduga konkurentsist maailma kuuenda reketi Ben Sheltoni. Lisaks lõppes turniir norralase Casper Ruudi (ATP 12.) jaoks, kes pidi kolmandas setis belglasele Zizou Bergsile (ATP 45.) loobumisvõidu andma.