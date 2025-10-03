X!

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

Tennis
Markus Mölder.
Markus Mölder. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti tennistid Markus Mölder ja Siim Troost pidid reedel Tuneesias Monastiris toimuval ITF-i M15 turniiril kaotusvaluga leppima, Mölder sai seejuures kaks kaotust.

20-aastane Mölder (ATP 1169.) alustas päeva üksikmängu veerandfinaaliga ja kaotas hollandlasele Pieter De Langele (ATP 1242.) avaseti 2:6, kuid viis sama tulemusega kohtumise kolmandasse setti. Kolmas vaatus oli tasavägine ning Mölder suutis kahel korral kahesetilisest kaotusseisust viigistada, aga De Lange oli otsustavatel hetkedel parem ning realiseeris 6:2, 2:6, 7:5 võiduga poolfinaalikoha.

Mölder ühendas siis jõud kaasmaalase Siim Troostiga, kui paarismängus mindi poolfinaalis vastamisi tšehhi Jan Kumstati ja poolaka Piotr Pawlakiga, kelle Mölder üksikmänguturniiri avaringis alistanud oli. Vastased olid aga seekord paremad ning eestlased pidi leppima 1:6, 2:6 kaotusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

18:44

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

17:41

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

02.10

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

02.10

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

02.10

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

02.10

Glinka murdis esimest korda maailma edetabelis 300 parema sekka

01.10

Mölder seljatas tasavägise mängu järel viienda asetusega tšehhi

01.10

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

01.10

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

01.10

Sinner kerkis taas Hiina lahtiste troonile

30.09

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

30.09

Alcaraz pikendas Tokyos oma turniirivõitude seeriat

30.09

Gauff kindlustas pileti aastalõputurniirile

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:17

Horse Show avapäeva parim eestlane oli Raag, võitis Läti olümpiasportlane

19:51

FIS-i president: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

19:21

Itaalia jalgpallikoondis tuleb Eestisse tugeva koosseisuga

18:44

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

18:13

Selgusid teise poolaasta spordistipendiumide saajad

17:41

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

16:16

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:25

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

14:54

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

13:57

Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:20

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas spordipsühholoog sportlast aitab?

loetumad

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

02.10

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

02.10

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo