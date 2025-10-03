Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

20-aastane Mölder (ATP 1169.) alustas päeva üksikmängu veerandfinaaliga ja kaotas hollandlasele Pieter De Langele (ATP 1242.) avaseti 2:6, kuid viis sama tulemusega kohtumise kolmandasse setti. Kolmas vaatus oli tasavägine ning Mölder suutis kahel korral kahesetilisest kaotusseisust viigistada, aga De Lange oli otsustavatel hetkedel parem ning realiseeris 6:2, 2:6, 7:5 võiduga poolfinaalikoha.

Mölder ühendas siis jõud kaasmaalase Siim Troostiga, kui paarismängus mindi poolfinaalis vastamisi tšehhi Jan Kumstati ja poolaka Piotr Pawlakiga, kelle Mölder üksikmänguturniiri avaringis alistanud oli. Vastased olid aga seekord paremad ning eestlased pidi leppima 1:6, 2:6 kaotusega.