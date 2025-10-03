X!

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

Tennis
Jessica Pegula
Jessica Pegula Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Naiste tennise maailma seitsmes reket Jessica Pegula andis Pekingis toimuva kõrgeima kategooria turniiri veerandfinaalis avasetis ära suurepärase võimaluse, aga suutis siiski järgmised kaks setti võita.

Ameeriklanna Pegula alustas kaasmaalaste duellis Emma Navarro (WTA 17.) vastu hästi ning läks avasetis 5:3 juhtima, kuid ei suutnud võitu realiseerida, kuigi tal oli järgmises kahes geimis kuus setipalli. Navarro suutis viia seti lõppmängu ning teenis seal 7:2 võidu.

31-aastane Pegula toibus aga kiirelt ning asus teises setis juhtima 4:1, vormistades seejärel 6:2 setivõidu. Otsustav sett algas samamoodi, aga Pegula ei loovutanud seekord 4:1 eduseisul vastasele ühtki geimi ning realiseeris kokkuvõttes 6:7 (2), 6:2, 6:1 võiduga edasipääsu poolfinaali.

Statistikafirma OptaAce avaldas, et Pegula oli enne reedest kohtumist oma karjääris kaotanud maailma TOP20 sekka kuuluvale mängijale avaseti 48 korda ning suutnud võita neist vaid ühe matši. "Proovisin mitte närvi minna," rääkis Pegula avasetist. "Ütlesin endale, et jää lihtsalt rahulikuks, proovi veidi lõõgastuda ja ära pinguta nii palju mänguplaani nimel. See andis mulle vabaduse vabamalt mängida."

USA lahtistel poolfinaalis kaotanud Pegula on olnud Pekingis heas hoos ning poolfinaalis ootab teda tšehhitar Linda Noskova (WTA 27.), kes alistas veerandfinaalis briti Sonay Kartali (WTA 81.).

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi tiitlikaitsja Coco Gauff (WTA 3.) ning maailma neljas reket Amanda Anisimova (WTA 4.). Neljast järelejäänud naisest kolm (Gauff, Anisimova ja Pegula) on ameeriklannad.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

