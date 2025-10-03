Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

Sel pühapäeval selgub Eesti saalijalgpalli hooaja esimene karikavõitja, kui Tartus EMÜ spordihoones lähevad Superkarika finaalmängus vastamisi Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal.

Omavahelistes mängudes on Bunker Partner olnud seni selges ülekaalus, olles võitnud 12-st kohtumisest üheksa, Ravensil on seni kirjas kolm võitu. Kohtumised on olnud väravaterohked – kokku on löödud 89 väravat, neist 56 Bunkeri ja 33 Ravensi poolt. Viimati kohtusid meeskonnad mullu Meistriliiga finaalseerias, kus Bunker Partner alistas Ravensi mängudega 3:0 (6:0, 5:4 ja lisaajal 8:5) ning krooniti esmakordselt Eesti meistriks. Finaalseeria kolmandas kohtumises suutis Bunker välja tulla koguni neljaväravalisest kaotusseisust, vahendab jalgpall.ee.

Tartlaste jaoks on finaal võimalus revanšiks – Bunker Partneri vastu jäädi eelmisel hooajal alla nii karikavõistluste poolfinaalis kui ka meistrivõistluste otsustavas seerias.

Mõlemad meeskonnad on hiljuti saanud väärtuslikku mängupraktikat. Bunker Partner osales augustis sõprusturniiril koos Soome klubi ja Eesti koondisega ning mängis Meistrite liiga eelringis. Samuti on mõlemas tiimis mängijaid, kes esindasid septembris Eestit rahvusvahelisel turniiril Horvaatias.

Tegemist on mõlema klubi teise Superkarikafinaaliga ning mõlema jaoks on võidukarika tõstmine esmakordne. Pall pannakse EMÜ Spordihoones mängu pühapäeval, 5. oktoobril kell 17.