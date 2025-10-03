Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg piirdusid Mehhikos Veracruzis toimuval Challenge taseme rannavõrkpalli MK-etapil alagrupimängudega.

23. paigutusega Eesti esiduo alustas kvalifikatsioonist, ent pääses sealt ühtegi mängu pidamata põhitabelisse, kirjutab volley.ee.

Hollas ja Remmelg kuulusid seal G-alagruppi ning läksid avamängus vastamisi ameeriklannade Abby Van Winkle´i – Deahna Kraftiga (10. asetus), mis lõppes USA duo 2:0 (21:13, 25:23) võiduga.

Seejärel kohtus Eesti paar mängus edasipääsu nimel seitsmenda asetusega hollandlannade Mila Koninku – Floor Hogenhoutiga ning kahjuks tuli eestlannadel vastu võtta 1:2 (21:18, 19:21, 7:15) kaotus. Sellega sai Hollase ja Remmelga turniir ka läbi.