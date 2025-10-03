X!

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

Jalgpall
Ivan Stojkovic
Ivan Stojkovic Autor/allikas: Katariina Peetson/Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et nende juurde asub tööle Eesti jalgpalliüldsusele tuntud Serbia treener Ivan Stojkovic.

Alates järgmisest hooajast on 36-aastane Stojkovic Kalevi U-17 võistkonna peatreener, lisaks asub ta juhtima klubi noortetöö vanemat sektsiooni, vahendab Soccernet.ee.

Viimati oli Stojkovic ametis Serbia esiliigaklubis OFC Vršac, kus kolme kuu järel pärast tööle asumist lõpetati poolte kokkuleppel leping. Varem on Stojkovic töötanud Eestis Paide Linnameeskonna peatreenerina, kellega ta saavutas Premium liigas esmalt neljanda ja seejärel kolmanda koha ning viis klubi UEFA Konverentsiliiga kolmandasse eelringi. Samuti on ta kuulunud Tallinna Levadia süsteemi, kus vedas U-21 meeskonda ning hiljem esindustiimi.

"Uueks hooajaks liituv Ivan Stojkovic näitab meie ambitsiooni arendada Tallinna Kalevit edasi," sõnas Kalevi spordidirektor Thomas Maibaum. "Tema kogemus, kõrged standardid ja pühendumus aitavad meil jõuda uuele tasemele. Lisaks on oodata lähiajal veel muudatusi: lähinädalatel teeme teatavaks ka edasised põnevad liitumised. Oleme uhked, et Ivan on nüüd osa meie meeskonnast."

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

