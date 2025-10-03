Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

Esimeses setis võitis Mölder kvalifikatsioonist alustanud meeste mängus seisult 1:2 neli geimi järjest, vahendab Tennisnet.ee. Seejärel sai vastane ka murde, aga Mölder murdis ka kolmandat korda ja võitis seti. Teine sett oli veel kindlam – kui Mölder oli võitnud üsna pikale veninud avageimi, ei olnud tal edaspidi enam servil raskusi.

Veerandfinaalis kohtub Mölder Pieter de Langega (Holland, ATP 1240.), kes samuti alustas turniiri kvalifikatsioonist. Asetatud mängijaid on Monastiris jäänud konkurentsi vaid kolm.

Edu saatis Mölderit ja Siim Troosti ka paarismängus, aga võit tuli raskelt. Nad olid neljandana asetatud Sam Ryan Zieganni ja Anton Sheppi vastu taga 3:6, 2:4, aga võitsid siis neli geimi järjest, kusjuures mõlemad vastaste servigeimid otsustava punktiga seisult 40:40. Tie-break kümne punktini kulges juba Eesti paari taktikepi all. Nad läksid ette 5:0 ja väiksemaks kui neli punkti vahe enam ei vähenenud. Mölder- Troost võitsid mängu 3:6, 6:4, 10:5.

Teisena asetatud Johannes Seeman ja tema partner Carlos Sanchez Jover langesid aga veerandfinaalis välja, kui kaotasid Hispaania paarile Alvaro Jimenez - Keoni Puig McCallan 6:7, 3:6. Esimeses setis said Sanchez - Seeman viimasel hetkel murde tagasi seisuks 5:5, aga kaotasid tie-break'i 3:7. Teine sett läks õnnetult, Sanchez - Seemanil jäi vastaste servil kasutamata nii 40:0 kui ka 40:15 eduseis. Jimenez - Puig võitsid neli esimest servigeimi kõik otsustava punktiga seisul 40:40 ja siis murdsid ise, ehkki algul olid Seeman ja tema paariline pallingut palju kindlamalt hoidnud.