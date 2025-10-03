Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

Armeenia pealinnas Jerevanis toimunud kohtumises käisid väljakul kohalik FA NOA ja Horvaatia klubi HNK Rijeka. Kodumeeskond võitis mängu Nardin Mulahusejnovici kuuenda minuti väravast 1:0.

Mängu peakohtunikuks oli bulgaarlane Radoslav Gidzhenov, keda abistasid kaasmaalased Miroslav Ivanov ja Georgi Doynov. Kohtunike tööd hindas vaatlejana Marco Borg (Malta).

Nii väljakukohtunike kui VAR-brigaadi jaoks oli tegus õhtu, sest võistkonnad tegid kahe peale 31 viga, Rijeka sai kohe avapoolajal punase kaardi ning kodumeeskond nõudis mõned minutid pärast teise poolaja algust penaltit, mis jäeti aga andmata.

Konverentsiliiga avavoorus võttis suurima võidu Bosnia klubi Mostari Zrinjski, kes alistas Gibraltari võistkonna Lincoln Red Imps 5:0. Neli väravat lõid Larnaca AEK, Praha Sporta ja Poznani Lech.