HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

Jäähoki
Tallinna HC Panter
Tallinna HC Panter Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Jäähokiklubi Tallinna HC Panter kohtub Optibet hokiliigas nädalavahetusel kahel korral HK Mogo/RSU-ga.

HC Panter jätkab Optibet hokiliigat sel nädalavahetusel mängudega valitseva meistri HK Mogo/RSU vastu. Mängud toimuvad laupäeval, 4. oktoobril kell 18 ja pühapäeval, 5. oktoobril kell 14 Haabersti jäähallis.

Pantrid on kuue esimese mänguga kogunud viis punkti, millega asutakse tabelis kuuendal kohal. Mogo on seitsme mänguga kogunud üheksa punkti ja asub viiendal kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

