HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

HC Panter jätkab Optibet hokiliigat sel nädalavahetusel mängudega valitseva meistri HK Mogo/RSU vastu. Mängud toimuvad laupäeval, 4. oktoobril kell 18 ja pühapäeval, 5. oktoobril kell 14 Haabersti jäähallis.

Pantrid on kuue esimese mänguga kogunud viis punkti, millega asutakse tabelis kuuendal kohal. Mogo on seitsme mänguga kogunud üheksa punkti ja asub viiendal kohal.