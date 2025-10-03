Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

Sakslasest juhendaja koosseisust jäid välja nii Phil Foden, Jude Bellingham kui Jack Grealish. Kui Bellingham ravis hooaja alguses õlavigastust ning on alles viimasel kahel nädalal taas Madridi Reali koosseisu pääsenud, on Foden ja Grealish koduliigas heas vormis.

Foden on Manchester City eest kõigi sarjade peale seitsmes mängus löönud kaks väravat ning jaganud sama palju väravasööte; Grealish on Evertoni eest taastanud oma endise hea vormi, kui andis Evertoni eest augustis neli resultatiivset söötu ning valiti Inglismaa kõrgliiga kuu parimaks mängijaks.

Tuchel on väikeste muudatustega usaldanud koosseisu, kes võitis septembris Andorrat 2:0 ning Serbiat 5:0. Taas on koondises Bukayo Saka, Serbias vasakkaitses alustanud, ent nüüd vigastatud Tino Livramento asemel kutsus sakslane koondisesse John Stonesi. "Eelmisest laagrist ja võidust on möödas vaid kolm nädalat, seega miks mitte kutsuda kokku sama grupp, kes seadis kõrged standardid. Peame sellest tegema harjumuse," ütles Tuchel.

Inglismaa koondis oktoobri mängudeks:

Väravavahid: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Kaitsjad: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Poolkaitsjad: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Ründajad: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona, laenul Manchester Unitedist), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

