X!

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

Jalgpall
Jude Bellingham
Jude Bellingham Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Thomas Tuchel nimetas meeskonna koosseisu eesootavaks sõprusmänguks Walesiga ning MM-valikmänguks Läti vastu.

Sakslasest juhendaja koosseisust jäid välja nii Phil Foden, Jude Bellingham kui Jack Grealish. Kui Bellingham ravis hooaja alguses õlavigastust ning on alles viimasel kahel nädalal taas Madridi Reali koosseisu pääsenud, on Foden ja Grealish koduliigas heas vormis.

Foden on Manchester City eest kõigi sarjade peale seitsmes mängus löönud kaks väravat ning jaganud sama palju väravasööte; Grealish on Evertoni eest taastanud oma endise hea vormi, kui andis Evertoni eest augustis neli resultatiivset söötu ning valiti Inglismaa kõrgliiga kuu parimaks mängijaks.

Tuchel on väikeste muudatustega usaldanud koosseisu, kes võitis septembris Andorrat 2:0 ning Serbiat 5:0. Taas on koondises Bukayo Saka, Serbias vasakkaitses alustanud, ent nüüd vigastatud Tino Livramento asemel kutsus sakslane koondisesse John Stonesi. "Eelmisest laagrist ja võidust on möödas vaid kolm nädalat, seega miks mitte kutsuda kokku sama grupp, kes seadis kõrged standardid. Peame sellest tegema harjumuse," ütles Tuchel.

Inglismaa koondis oktoobri mängudeks:

Väravavahid: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Kaitsjad: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Poolkaitsjad: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Ründajad: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona, laenul Manchester Unitedist), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)
 

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

02.10

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

02.10

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

02.10

Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

02.10

Shein jagas Norra kõrgliigas väravasöödu, ent võiduks sellest ei piisanud

02.10

PSG röövis Barcelonas kolm punkti 90. minuti väravaga

sport.err.ee uudised

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:20

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas spordipsühholoog sportlast aitab?

09:46

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja

09:30

Käsipalli noortekoondis alustab Balti mere karikavõistlusi

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Populaarsel ratsavõistlusel annavad tooni ka välismaa eestlased

02.10

ETV spordisaade, 2. oktoober

02.10

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

02.10

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

02.10

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

02.10

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

loetumad

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

01.10

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

02.10

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo