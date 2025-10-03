X!

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

U-21 jalgpallikoondis tähistamas septembris Islandi võrku löödud tabamust
U-21 jalgpallikoondis tähistamas septembris Islandi võrku löödud tabamust
Eesi noormeeste U-21 vanuseklassi jalgpallikoondis peab oktoobris EM-valikturniiril kaks mängu. 10. oktoobril võõrustatakse Kadrioru staadionil Luksemburgi ja 13. oktoobril kohtutakse võõrsil Prantsusmaaga. Peatreener Jani Sarajärvi avaldas Eesti koondise koosseisu algavaks laagriks.

Peatreeneri valikuid mõjutasid mitmed põhjused. Näiteks Karel Mustmaa ja Marten-Chris Paalberg jäävad eemale rõõmsal noodil – nimelt kaasas Jürgen Henn nad meeste koondisesse. Muudel põhjustel on valikust väljas Karel Eerme, Soufian Gouram, Daniel Luts, Herman Pedmanson, Egert Õunapuu, Laurits Õunpuu ja Sigvard Suppi.

"Kahjuks mõjutavad meid vigastused ja muud põhjused. Eerme, Gouram, Luts, Pedmanson ja Õunapuu on vigastatud, Õunpuu alles kogub vigastuse järel vormi ning Suppi teenib kaitseväes," selgitas Sarajärvi. "Samal ajal on väga hea meel näha, et Paalberg ja Mustmaa astusid sammu edasi meeste koondisesse. See on suurepärane areng nii nende kui ka Eesti jalgpalli jaoks. Lisaks on hea meel, et seekord on meiega Dimitri Jepihhin, kes lisab ründesse teravust. Meil on koos tugev tiim, kellega võidelda kahes kõrge tasemega kohtumises."

Eesti koondis on seni pidanud valiksarjas kolm kohtumist ja teeninud ühe punkti. Septembris tehti koduväljakul 1:1 viik Islandiga ning kaotati 0:2 Šveitsile. Juunis jäädi võõral väljakul 1:2 alla Fääri saartele, kes on seni võitnud kõik kolm kohtumist ning hoiab täiseduga alagrupis esikohta.

Luksemburg on seni pidanud ühe kohtumise, kui alla jäädi just nimelt Fääri saartele. Prantsusmaa pole veel valikturniiri alustanud, kuid nende puhul on tegemist selle vanuseklassi tippkoondisega, sest aastatel 2019 ja 2025 jõuti EM-finaalturniiril poolfinaali, 2021. ja 2023. aastal mängiti veerandfinaalis.

10. oktoobril avatakse sissepääs Kadrioru staadionil pealtvaatajatele tund aega enne avavilet. Pääsmeid hinnaga 5 eurot saab soetada Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt, Piletilevist ja kohapealt. 1999.–2014. aastal sündinutele on saadaval pääsmed soodushinnaga 3 eurot ning 2015. aastal või hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.

Mõlemast mängust teeb otseülekande Soccernet.ee.

Eesti U-21 koondis oktoobrikuu laagris:

Väravavahid
Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 4/0
Gregor Pürg (07.12.2005) – Nõmme United 1/0
Daniil Pareiko (11.03.2005) – L'Aquila 1927 (ITA) 0/0

Kaitsjad
Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 10/0
Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 6/0
Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 4/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 4/0
Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 3/0
Aleksander Filatov (01.05.2004) – JK Narva Trans 2/0
Oscar Pihela (18.11.2006) – FC Kuressaare 2/0
Alexander Kapitan Bergman (08.12.2004) – Harju JK Laagri 0/0

Poolkaitsjad
Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 4/0
Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 4/1
Jegor Žuravljov (11.07.2005) – JK Narva Trans 2/0
Tristan Pajo (19.11.2005) – Pärnu JK Vaprus 2/1
Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – JK Narva Trans 1/0
Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 1/0

Ründajad
Ramol Sillamaa (17.10.2004) – Harju JK Laagri 11/0
Dimitri Jepihhin (28.10.2005) – AS Trencin (SVK) 6/0
Tony Varjund (21.06.2007)– FC Utrecht (NED) 5/1
Kristjan Kriis (16.03.2005) – Harju JK Laagri 4/0
Maksim Kalimullin (21.06.2006) – Tallinna FC Flora 3/0
Taavi Jürisoo (23.05.2005) – JK Tallinna Kalev 1/0

Peatreener: Jani Sarajärvi

