Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

Kevadel Prantsusmaa kõrgliigas viienda koha saanud Lille läks võõrsil AS Roma vastu noore Islandi ründaja Hakon Arnar Haraldssoni kuuenda minuti tabamusest varakult juhtima, mängu lõpus raiskasid võõrustajad järjest kolm kuldset võimalust viik tabloole tuua.

Lille'i keskkaitsja Aissa Mandi käega mängule järgnenud Artem Dovbõki penalti tõrjus Berke Özer, aga türklasest väravavaht tegi löögile eelnevalt sammu ette ning penalti läks kordamisele. Özer tõrjus ka teise Dovbõki penalti, ent eksis taas reeglite vastu. Kolmandat 11 meetri karistuslööki läks sooritama Matias Soule ja Özer pareeris ka selle, tagades Lille'ile 1:0 võidu.

Kahe vooru järel jätkab 36 meeskonnast täiseduga seitse, teise Prantsusmaa klubina Lyon, kes oli neljapäeval Martin Satriano ja Ruben Kluiverti väravatest 2:0 üle Salzburgist. Õhtu ühes keskses kohtumises alistas Aston Villa võõrsil 2:0 Feyenoordi, viimasel pooltunnil lõid Inglismaa klubi väravad Emiliano Buendia ja John McGinn.

Teisel võistlustules olnud Inglismaa klubil nii hästi ei läinud, kui Nottingham Forest pidi koduväljakul tunnistama Taani meeskonna Midtjyllandi 3:2 paremust. Rodrigo Mora päästis Portole Crvena zvezda üle 2:1 võidu 89. minuti väravaga, tabeli esikohal on kahe vooru järel Zagrebi Dinamo, kes on põhiturniiri alustanud 3:1 võitudega Fenerbahce ja Tel Avivi Maccabi üle.