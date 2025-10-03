Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

Võistlejaid ootab kahe võistluspäeva jooksul ees kümme kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 111,52 katsekilomeetrit. Ralli kogupikkuseks on 514,59 km. Avapäeval sõidetakse kolm kiiruskatset, millest kaks esimest Põhja-Saaremaa kruusateedel.

Laugu kiiruskatset on viimastel aastatel sõidetud erinevates versioonides ning selleks aastaks on korraldajad taas leidnud uue ja huvitava lahenduse. Teine ehk Paatsa kiiruskatse on praktiliselt uus katse, mida ilmselt on sellisel kujul sõitnud tänastest võistlejatest vaid Margus Murakas, keda ootab tänavu ees 35. Saaremaa ralli start. Reedese päeva lõpetab aastase pausi järel Kuressaare linnakatse, mis sõidetakse sel korral ümber Kuressaare pargi. Laupäeval ootab võistlejaid seitse kiiruskatset, mille hulgas Saaremaa klassikud Undva ja Kaugatoma ning aastate järel taas ka Taritu ja Leedri.

"Arvestades varasemat osalust selle aasta Eesti meistrivõistluste etappidel, siis 144 osavõtjat on väga positiivne üllatus. Samuti on tore näha rohket välismaalaste osavõttu. Usun, et tuleb põnev võidusõit esikoha nimel. Stardis on siiski värske Soome meister ning hiljutise Paide Rally võitja. Samuti saab olema huvitav näha Urmo Aava tempot kaasaegse võistlusmasinaga. Näeme Saaremaal, " sõnas Saaremaa Rally võistluste juht Rasmus Uustulnd koduste meistrivõitluste hooaja viimase etapi eel.

58. Saaremaa Rally stardirivi avavad tänavu Soome meistrivõistlustel kuldmedali väärilist sõitu teinud ja möödunud aastal just Saaremaal ühise Rally2 auto debüüdi teinud ja teisena lõpetanud Patrick Enok - Silver Simm, kes toovad starti Toyota Yaris GR Rally2 auto.

"Number 1 all startimine on omaette privileeg ja kui kusagil olla esimesena startija, siis seda kindlasti just Saaremaal. See on Eestis üks kõige lahedam ralli, kus ees minna ja kus on alati tugev konkurents ning pikk stardirivi. Kindlasti teeb see võimalus südame alt soojaks, kuid teisest küljest kaasneb sellega ka teepuhastamine. Õnneks saime Seinäjoe rallil selle kogemuse ja hea baasi alla, seega selles osas midagi liiga uut pole. Rallid ja päevad on erinevad ning lõplik tõde selgub ralli ajal. Konkurentsi mõttes on väga äge näha, et Rally2 ja R5 autosid on palju. Nõgene, Aava, Koik, ja Kaur ning Volver Protoga, mis tähendab, et kõik kiired sõitjad on kohal ja peab endast parima andma. Eesmärgiks on endast maksimum anda ja mõnusa tunde pealt võimalikult head kiirust näidata," sõnas Enok eesootava Saaremaa ralli eel.

Numbri all 2 saavad rajale tänavused Humus Paide Rally võitjad Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk ja numbri all kolm elu esimest starti Rally2 autoga tegevad Urmo Aava - Janno Siitan.

Kohe nende ekipaažide järel saavad rajale 2022. aasta Saaremaa ralli kolmandad mehed Priit Koik - Kristo Tamm. Kõik nimetatud ekipaažid võistlevad hooaja viimasel etapil Toyota Yaris GR Rally2 autodega. Numbri all 5 saavad avapäevale stardi EMV2 klassi punktiarvestuse liidrid Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2). Kokku on EMV2 klassis Saaremaal rajale tulemas 10 võistluspaari.

Esimeste EMV1 klassi võistlejatena saavad Saaremaal numbri all 6 stardi värsked Cesise ralli võitjad Karl Martin Volver - Annika Sõna (Škoda Fabia), kelle järel Egon Kaur - Ermo Veltson (Ford Fiesta). Lisaks eelpool nimetatud ekipaažidele on EMV1 arvestuses veel rajale tulemas neli võistluspaari.

EMV3 klassis saavad esimesena numbri all 33 rajale Esmar-Arnold Unt - Arro Vahtra (Ford Fiesta Rally3), kellele on konkurentsi pakkumas kolm võistluspaari.

EMV4 arvestuses on starti tulemas seitse võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistluste liider Hugo Arendi, kelle Ford Fiesta Rally4 kõrvalistmel võtab koha sisse Lõuna-Eesti ralli võistluse juht Gabriel Müürsepp.

Nelikveoliste EMV5 klassi stardirivi avavad meistrivõistluste liidrid Ralfs Sirmacis - Armands Bite (Mitsubishi Lancer Evo VIII) ja kohe nende järel Allan Popov - Aleksander Prõttšikov (Mitsubishi Lancer Evo X), keda lahutab viimase etapi eel 18 punkti. Kokku on EMV5 klassis Saaremaal starti tulemas 22 võistluspaari.

EMV6 klassi esimene ekipaaž on tänavusel Saaremaa rallil numbri all 25 Lembit Soe - Sander Kermik, kes starti tulemas kõikidele rallisõpradele tuttava Toyota Starletiga. Tagaveoliste klassis on hooaja viimasele osavõistlusele startimas koguni 35 ekipaaži, kelle hulgast kolme on ootamas sportralli debüüt.

EMV7 arvestuses on kohal mõlemad veel meistritiitli heitlusesse jäänud võistluspaarid - Joonas Palmisto - Jan Nõlvak ja Sander-Erik Tiits - Rasmus Vesiloo, kes mõlemad sõitmas Volkswagen Golf 2 autodel. Neile tulevad Saaremaa teedel konkurentsi pakkuma 20 võistluspaari.

EMV8 punktitabeli liidritena lähevad Saaremaal numbri all 96 starti Kerli Vilu - Hendrik Klausson (Ford Fiesta R2). Kokku on selles klassis startimas 17 ekipaaži.

EMV LADA klassis on Saaremaal startimas kaheksa võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistluste liidrid Rauno Plado - Marko Kaasik. 23 punktiga kaotavad hooaja viimase võistluse eel senise hooaja parimatele Koit Repnau - Hannes Hannus. Mõlemad sõidavad Lada VFTS tehnikal.

Veoautode EMV GAZ arvestustes on Saaremaal startimas üheksa GAZ-51 autodega sõitvat võistluspaari. Tiitli peale hakkavad hooaja viimasel etapil sõitma koguni neli võistluspaari, kellest esimest Ats Nõlvakut - Mairo Ojaviiru ja neljandat kohta hoidvat Martin Kiot ja tema uut kaardilugejat Kevin Uuet lahutab 23 punkti.

EMV GAZ klassi võistlejatele on Saaremaal konkurentsi pakkumas ka kolm GAZ Open klassi võistlejat eesotsas Rainer Tuberiku - Raido Vetesinaga.

58. Saaremaa Rally kiiruskatsed on pealtvaatajatele tasulised. Rallipasse, mille hind on 30 eurot, saab soetada Piletitasku veebilehelt või S-Link'i müügipunktist ning rallinädalal ka Saare Selveri müügipunktist.