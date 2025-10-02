X!

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo pidas kolmapäeval-neljapäeval kaks võõrsilkohtumist ning sai tabelisse võidu ja kaotuse.

Kolmapäeval oli KooKoo karistusvisete seeria abil parem Helsingi IFK-st 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0). Seejuures andis Rooba külaliste 3:3 viigiväravale 71 sekundit enne normaalaja lõppu resultatiivse söödu. Karistusvisete seerias ta ei osalenud.

Neljapäeval pidi meeskond tunnistama aga Rauma Lukko 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) paremust. Eestlane resultatiivsuspunkte ei kogunud, aga tema pluss-miinus reiting oli kaotusest hoolimata pluss üks.

KooKoo on võitnud tänavu viis mängu, neist kolm normaalajal, ja saanud samuti viis kaotust. Liigatabelis on meeskond 16 klubi konkurentsis 13 punktiga kaheksandal kohal.

Järgmine mäng peetakse laupäeval kodus Lahti Pelicansiga, kelle leiab hetkel tabeli eelviimaselt realt.

Toimetaja: Siim Boikov

