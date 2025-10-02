Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino sõnas Iisraeli sõjategevuse valguses, et jalgpall ei saa konflikte lahendada, kuid peab kandma rahu ja ühtsuse sõnumit.

"FIFA-s oleme pühendunud jalgpallivõimu kasutamisele, et tuua inimesed lõhenenud maailmas kokku," sõnas Infantino Zürichis toimuval FIFA nõukogu kokkusaamisel.

Palestiina ametnikud ja inimõiguslased on nõudnud Iisraeli eemaldamist rahvusvahelisest jalgpallist seoses sõjategevusega Gaza sektoris ja see teema on ka FIFA-s laual olnud. Mingit otsust aga sündinud ei ole.

"Meie mõtted on nendega, kes kannatavad paljudes tänapäeva konfliktides üle maailma ja kõige olulisem sõnum, mida jalgpall praegu edastada saab, on rahu ja ühtsuse sõnum," jätkas Infantino.

Ta lisas, et FIFA ei saa lahendada maailma geopoliitilisi kriise, kuid "saab ja peab edendama jalgpalli kogu maailmas, rakendades selle ühendavaid, hariduslikke, kultuurilisi ja humanitaarseid väärtusi".

Iisraeli eemaldamise kohta on Infantino varasemalt sõnanud, et sellised küsimused nõuavad konsensust konföderatsioonidega nagu UEFA. Kolmapäeval oli FIFA asepresident Victor Montagliani märkinud, et selles küsimuses ongi pall ennekõike UEFA väravas.