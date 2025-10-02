X!

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

Jalgrattasport
Laura Lizette Sander
Laura Lizette Sander Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/SW Pix
Jalgrattasport

Eesti segavõistkond teenis jalgratta Euroopa meistrivõistlustel neljapäeval kavas olnud temposõidus seitsme osaleja seas seitsmenda koha.

Eesti koosseisus Aidi Gerde Tuisk, Laura Lizette Sander, Frank Aron Ragilo, Markus Mäeuibo, Oskar Küüt ja Elisabeth Ebras sai 40-kilomeetrisel trassil aja 51.21, mis tegi keskmiseks kiiruseks 46,738 km/h.

Euroopa meistriks krooniti Prantsusmaa (Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Marion Borras, Cedrine Kerbaol, Bruno Armirail, Juliette Labous; 47.42), kes edestas vaid seitsme sekundiga Itaaliat. Pronksi teenis Šveits (+0.40).

Juunioride arvestuses tuli Eesti (Ron Rooni, Riko Tammepuu, Sebastian Suppi, Maria Jürisaar, Lauren Pohl, Mariann Koik) üheksa lõpetaja seas samuti seitsmendaks (54.18 ehk 44,199 km/h). Võitis Norra (52.05).

Jalgratta maanteesõidu Euroopa meistrivõistlused toimuvad Prantsusmaal Valence'is 1.-5. oktoobrini.

Toimetaja: Siim Boikov

jalgrattauudised

18:48

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

18:12

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

28.09

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

28.09

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

26.09

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

26.09

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

25.09

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale

25.09

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

24.09

Nimisponsor nõuab Iisraeli rattatiimilt riigi nime eemaldamist

24.09

Laas teenis Poyang Lake velotuuril järjekordse profivõidu

23.09

Peeter Pruus lõpetas raskeks kujunenud hooaja

22.09

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

22.09

Küüt sai Huangshani velotuuri finaaletapil neljanda koha

22.09

Karpenko jõudis Hiinas pjedestaalile

21.09

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

21.09

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

sport.err.ee uudised

21:11

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

20:35

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

19:41

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

19:05

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

18:48

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

18:12

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

17:35

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

17:19

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

16:52

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

14:21

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

13:43

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

12:55

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

12:31

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

10:59

Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

10:26

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo