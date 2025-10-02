Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta
Eesti segavõistkond teenis jalgratta Euroopa meistrivõistlustel neljapäeval kavas olnud temposõidus seitsme osaleja seas seitsmenda koha.
Eesti koosseisus Aidi Gerde Tuisk, Laura Lizette Sander, Frank Aron Ragilo, Markus Mäeuibo, Oskar Küüt ja Elisabeth Ebras sai 40-kilomeetrisel trassil aja 51.21, mis tegi keskmiseks kiiruseks 46,738 km/h.
Euroopa meistriks krooniti Prantsusmaa (Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Marion Borras, Cedrine Kerbaol, Bruno Armirail, Juliette Labous; 47.42), kes edestas vaid seitsme sekundiga Itaaliat. Pronksi teenis Šveits (+0.40).
Juunioride arvestuses tuli Eesti (Ron Rooni, Riko Tammepuu, Sebastian Suppi, Maria Jürisaar, Lauren Pohl, Mariann Koik) üheksa lõpetaja seas samuti seitsmendaks (54.18 ehk 44,199 km/h). Võitis Norra (52.05).
Jalgratta maanteesõidu Euroopa meistrivõistlused toimuvad Prantsusmaal Valence'is 1.-5. oktoobrini.
Toimetaja: Siim Boikov