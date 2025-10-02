Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

Juunioride arvestuses tuli Eesti (Ron Rooni, Riko Tammepuu, Sebastian Suppi, Maria Jürisaar, Lauren Pohl, Mariann Koik) üheksa lõpetaja seas samuti seitsmendaks (54.18 ehk 44,199 km/h). Võitis Norra (52.05).

Euroopa meistriks krooniti Prantsusmaa (Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Marion Borras, Cedrine Kerbaol, Bruno Armirail, Juliette Labous; 47.42), kes edestas vaid seitsme sekundiga Itaaliat. Pronksi teenis Šveits (+0.40).

Eesti koosseisus Aidi Gerde Tuisk, Laura Lizette Sander, Frank Aron Ragilo, Markus Mäeuibo, Oskar Küüt ja Elisabeth Ebras sai 40-kilomeetrisel trassil aja 51.21, mis tegi keskmiseks kiiruseks 46,738 km/h.

