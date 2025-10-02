Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

Hispaania tippklubi Barcelona kodustaadioni valmimine lükkub taas edasi ja meeskond ei saa võõrustada Camp Noul ka 21. oktoobrile planeeritud Meistrite liiga kohtumist Pireuse Olympiakosega.

Kuigi klubi lootis selleks kohtumiseks saada linnavõimudelt kasutusluba, siis toimub kohtumine kohalikul olümpiastaadionil. Samal rajatisel tuli tunnistada kolmapäeval Pariisi Saint-Germaini 2:1 paremust.

Barcelona kuulsa Camp Nou staadioni ehitustööd algasid enam kui kaks aastat tagasi ja esimene valmimistähtaeg jäi mullu novembrisse. Seejärel on seda aga mitu korda edasi lükatud ja kohtumisi ei saa võõrustada isegi vähendatud mahutavusega.

Hetkeseisuga on võimudel etteheiteid seoses täismahus 105 000 pealtvaatajat võõrustaval staadioni evakuatsiooniteede ja muude ohutusküsimustega. "Klubi jätkab tööd, et saada Camp Nou avamiseks vajalikud haldusload lähipäeval," teatas Barcelona klubi.

Tänavuse hooaja kolmel esimesel Hispaania kõrgliiga nädalal mängis Barcelona üksnes võõrsil, et anda aega staadion taasavamiseks ette valmistada. Seejärel võõrustati aga Valenciat ja Getafet vaid 6000 istekohaga Johann Cruyffi areenil.

Hinnanguliselt läheb Camp Nou ümberehitus maksma poolteist miljardit eurot.