Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

Esimeses setis kaotas esimesena oma servi Paolini ja Anisimova pääses juhtima 5:3, kuid itaallanna suutis seisu tasakaalustada ja kiiret lõppmängu domineeris juba tema. Teises setis spurtis Anisimova aga juhtima 4:0 ja võitis 6:3.

Kolmandas setis oli Paolinil 4:3 ees olles kasutada kaheksandas geimis kuus murdepalli, aga ta ei tulnud nende realiseerimisega toime. Oma järgneva servigeimi kaotas Paolini 30:0 eduseisust ja Anisimova vormistas järgmises geimis matšivõidu kuivalt.

Anisimova on nüüd saanud maailma esikümnes jagu iga positsiooni hoidvast mängijast. Sel sajandil sündinud naiste seas on seda varem suutnud üksnes Iga Swiatek.

Poolfinaalis ootab Anisimovat kaasmaalane Coco Gauff (WTA 3.), kes oli oma veerandfinaalis parem sakslannast Eva Lysist (WTA 66.) 6:3, 6:4.

Teise poolfinaali koosseisu selgitavad reedel Sonay Kartal (WTA 81.) - Linda Noskova (WTA 27.) ja Emma Navarro (WTA 17.) - Jessica Pegula (WTA 7.).