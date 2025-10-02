X!

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

Mäesuusatamine
Juhan Luik
Juhan Luik Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

Mäesuusataja Juhan Luik võttis osa Lõuna-Ameerika karikasarjast, kus saavutas nii ülisuurslaalomis kui ka kiirlaskumises karjääri parimad tulemused. Ülisuurslaalomi võistlustel sai ta teise ja neljanda koha ning kiirlaskumise etappidel 10. ja 11. koha.

"Tulime otse lennukist nõlvadele, mistõttu ei osanud tulemust oodata, aga tulid üleüldse parimad tulemused, mida olen ülisuurslaalomis sõitnud," rõõmustas esmakordselt kontinentaalkarikasarjas pjedestaalile tõusnud Luik suusaliidu pressiteate vahendusel. "Kõik toimis: suusad toimisid, mees toimis. Sõitsin ehk isegi veidi tagasihoidlikult, kuid tundus, et pehme nõlva peal see toimis," lisas ta.

Viimasel võistluspäeval võeti mõõtu kiirlaskumises. "Esimene sõit oli päris hea ja jäin rahule. Kahjuks teise sõidu kohta seda öelda ei saa. Avasin paar korda asendit ja lõikasin sellega näppu," analüüsis Luik võistluspäeva.

"Samas olin ka nende võistlussuuskadega sõitnud vähem kui 10 km. Suusad on päris uued ja nendega oleks vaja sõita vähemalt 30 km, et need üldse toimima hakkaksid. Super-G suuskadega sain ma eelmises laagris juba hoolega sõita," rääkis sportlane ettevalmistustest.

Ülisuurslaalomi võistlustelt teenis Luik vastavalt 25,17 ja 31,47 FIS punkti. Nende tulemuste põhjal kujuneb keskmiseks 28,32 punkti, mis kergitab tema kohta FIS edetabelis. Maailmakarikasarjas võistlemiseks peab sportlane mahtuma edetabeli 150 parema hulka. Viimases tabelis oli Luik kiirlaskumises 154. kohal ja ülisuurslaalomis 267. kohal. Uus edetabel antakse välja nädala pärast, 9. oktoobril.

"Tööd on palju ees, kuid tundub, et ma kindlustasin kohad Ameerikas MK-sarja avavõistlustel. Just seda ma plaanisin ning olen rõõmus, et suutsin eesmärgi täita," ütles Luik. "Järgnevalt ootab mind ees kaks nädalat treeninglaagrit, siis tuleme Euroopasse tagasi, teeme laagri Austrias, kust suundumegi juba Ameerikasse. Püüan terve olla ja palju kilomeetreid saada. Treenerid on rahul, pere on rahul, tüdruksõber on rahul – siit on hea edasi minna," lõpetas ta.

Toimetaja: Maarja Värv

