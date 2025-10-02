Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

Lansere servis mängu jooksul ühe ässa, mõlemad tegid kolm topeltviga. Malõgina realiseeris üheksast murdevõimalusest neli, Lansere suutis 13 murdepallist ära kasutada viis. Mängitud punktidest võitis Lansere 94 ja Malõgina 86.

