Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse
Eesti esireket Elena Malõgina (WTA 501.) langes Bratislavas peetaval W75 kategooria ITF-i tenniseturniiril avaringis konkurentsist välja.
Malõgina jäi pea kaks tundi kestnud kohtumises 6:7 (4), 5:7 alla neutraalse lipu all mängivale Sofja Lanserele (WTA 511.).
Lansere servis mängu jooksul ühe ässa, mõlemad tegid kolm topeltviga. Malõgina realiseeris üheksast murdevõimalusest neli, Lansere suutis 13 murdepallist ära kasutada viis. Mängitud punktidest võitis Lansere 94 ja Malõgina 86.
