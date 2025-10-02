Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

JK Narva Transi U-19 võistkond pidas UEFA noorteliigas korduskohtumise Fääri saarte Vikinguri vastu. Avamängust kaasa võetud 1:0 eduseisust Transil ei piisanud ning kahe mängu kokkuvõttes tuli tunnistada vastase 4:2 paremust.

Korduskohtumise algus kulges tasavägiselt – mõlemad meeskonnad alustasid pressinguga ja teenisid esimestel minutitel nurgalööke. Standardolukorra järel sai Trans kirja ka mängu esimese pealelöögi, kuid Danil Gevelleri löögi tõrjus väravavaht. Skoori avas siiski Vikingur 34. minutil ning selle tulemusega mindi ka vaheajale, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses teenis vastane penalti. Kuigi Transi väravavaht suutis esimese löögi tõrjuda, jäi pall lahtiseks ja Vikingur suurendas edu 2:0-le. Neli minutit hiljem kasvatati vahe juba kolmeväravaliseks. Trans ei andnud alla ja otsis võimalusi tagasi mängu tulla. Mitmed löögid jäid küll väravavahi saagiks, kuid 74. minutil vähendas vahet Nikita Baljabkin, kelle tabamuse eelvalmistuse tegi Arnas Besigirskis. Just Baljabkin oli ka Transi värava autor esimeses mängus Vikinguriga ning tema kübaratriki toel alistati U-19 eliitliiga meistriliiga finaalis Vaprus.

Lootused püsisid aga vaid mõne minuti, sest 81. minutil taastas Vikingur oma kolmeväravalise edu. Korduskohtumine lõppes Fääri saarte klubi 4:1 võiduga ning kahe mängu kokkuvõttes alistati Trans 4:2.

UEFA noorteliigas osaleb kokku 50 klubi, kes mängivad kolme kodus-võõrsil eelringi kaudu koha eest kümne parima seas. Esimesest eelringist pääsevad edasi kümme meeskonda, kes löövad kahe mängu arvestuses vastasest rohkem väravaid. Võistlussarja teine eelring toimub oktoobris ja novembris.

Trans teenis koha UEFA noorteliigas tänu U-19 eliitliiga meistriliiga võidule. Tiitli kindlustas meeskond maikuus, kui A. Le Coq Arenal toimunud finaalis alistati Pärnu JK Vaprus tulemusega 3:2.