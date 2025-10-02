Shein jagas Norra kõrgliigas väravasöödu, ent võiduks sellest ei piisanud

Rocco Robert Shein ja Fredrikstad pidid Norra kõrgliiga 23. voorus tunnistama Oslo KFUM-i nappi 2:1 paremust.

KFUM asus kohtumist juhtima 27. minutil ning edu duubeldati 41. minutil. Esimene kolmveerandtund lõppes Oslo meeskonna 2:0 eduseisus. 82. minutil teenis terve kohtumise kaasa teinud Shein kollase kaardi. 90+3. minutil õnnestus Fredrikstadil aga üks tagasi lüüa, kui Sheini kauni tsenderduse karistusalasse realiseeris Sondre Sorlokk, vahendab Soccernet.ee.

23 vooru järel hoiab Fredrikstad Norra kõrgliigas 31 silmaga kaheksandat kohta, ent viies koht on kõigest kolme punkti kaugusel.

Eesti koondislane Robi Saarma ja Pardubice pidid Tšehhi kõrgliiga kuuendas voorus tunnistama Ostrava nappi 1:0 paremust.

