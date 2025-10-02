TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

Järgmise kohtumise peab TalTech Põhja-Euroopa liigas järgmisel kolmapäeval, kui Tallinnas võõrustatakse Austria klubi Kapfenbergi Hefte Helfen Bullsi.

TalTech/Alexela on Põhja-Euroopa liigat alustanud kahe kaotusega, avamängus jäädi võõrsil 57:84 alla Sytnainics MBC-le.

Groningeni ridades tõi Dane Erikstrup 19 punkti ja võttis kuus lauapalli, Tim Hoeve lisas 16 punkti, võttis neli lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu.

TalTechi parim oli Kristjan Kitsing 24 punktiga, Taavi Jurkatamm lisas 14 punkti ja võttis viis lauapalli.

Hollandi klubi pani jõuvahekorrad paika juba avaveerandil, mis võideti 27:14, seejuures Groningen lõpetas veerandaja 12:0 spurdiga. Poolajapausile mindi võõrustajate 56:38 juhtimisel. Kolmandal veerandil kasvatas Groningen vahepeal edu 25-punktiliseks, lõpuks jäädi peale 22 punktiga.

TalTech/Alexela sai Põhja-Euroopa korvpalliliigas kindla kaotuse, kui võõrsil jäädi 71:93 alla Groningeni Donarile.

