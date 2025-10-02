X!

PSG röövis Barcelonas kolm punkti 90. minuti väravaga

Jalgpall
Goncalo Ramose (paremal) viimase minuti tabamus tõi PSG-le Meistrite liigas Barcelona üle 2:1 võidu
Goncalo Ramose (paremal) viimase minuti tabamus tõi PSG-le Meistrite liigas Barcelona üle 2:1 võidu Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas teenis Pariisi Saint-Germain võõrsil Barcelona üle viimase minuti väravast 2:1 võidu ja on üks kuuest meeskonnast, kes jätkab kahe vooru järel täiseduga.

Ferran Torres viis Barcelona tasavägises mängus Marcus Rashfordi söödust 19. minutil juhtima, 19-aastane Senny Mayulu realiseeris 38. minutil Nuno Mendese hea läbisöödu ja tõi tabloole viigiseisu.

Seitse minutit enne normaalaja lõppu lõi Lõuna-Korea koondislane Kang-In Lee karistusalla murdmise järel madalalt posti, aga külalismeeskond PSG lahkus Hispaaniast lõpuks ikkagi kolme punktiga, kui Goncalo Ramos saatis viis sekundit enne 90 minuti täitumist täpse löögiga võrku Achraf Hakimi madala tsenderduse.

Erling Haaland lõi avapoolajal kaks väravat ja Manchester City oli võõrsil Monaco vastu võtmas 2:1 võitu, ent Eric Dier päästis teise lisaminuti täpse penaltiga kodumeeskonnale siiski punkti. Kaks tabamust sai kirja ka Rasmus Höjlund, kelle leivaisa Napoli teenis Sportingu üle 2:1 võidu. Mitmeid häid võimalusi loonud Arsenal alistas Pireuse Olympiakosi 2:0, Gabriel Martinelli 12. minuti tabamusele tõi Bukayo Saka lisa üleminutitel.

Kaks meeskonda lõid kolmapäeval neli väravat: Newcastle United alistas võõrsil Belgia klubi Royale Unioni 4:0, Borussia Dortmund teenis koduväljakul 4:1 võidu Bilbao Athleticu üle. Villarreal suutis koduväljakul Torino Juventuse vastu 2:2 viigi päästa 90+1. minuti väravaga, Leverkuseni Bayer ja PSV leppisid 1:1 viiki.

Kahe vooru järel jätkavad täiseduga kuus meeskonda: Müncheni Bayern, Madridi Real, PSG, Inter, Arsenal ja Qarabag.

Toimetaja: Anders Nõmm

