Eestlased tulid seiklusspordi MM-il hõbedale

Estonian ACE Adventure/La Sportiva
Estonian ACE Adventure/La Sportiva Autor/allikas: Guillermo Gutierrez/Facebook
Eesti võistkond Estonian ACE Adventure/La Sportiva koosseisus Pauliina Marjut Pohja, Timmo Tammemäe, Rain ja Silver Eensaar said Kanadas toimuvatel seiklusspordi maailmameistrivõistlustel teise koha. Kokku oldi rajal 120 tundi.

Maailmameistriks tuli Rootsi tiim Swedish Armed Forces Adventure Team, kes on tiitlivõistlustel kulla võitnud ka kaks korda varem, vahendab marathon100.com. Eestlased kaotasid rootslastele kolme tunni ja 54 minutiga. Kolmanda koha saanud Prantsuse tiimi edestasid eestlased enam kui pooleteise tunniga.

22. septembrist 4. oktoobrini toimuval Expedition Canada võistlusel pidid osavõtjad läbima enam kui 750-kilomeetrise vahemaa. Võistlusest võttis osa 60 võistkonda 25 riigist. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Eestlased tulid seiklusspordi MM-il hõbedale

