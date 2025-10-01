Itaalia jalgpallinoored kurvastasid Eesti eakaaslasi lausa kaheksa korda

Itaalia pani oma paremuse maksma kiiresti, sest juba 16. minutiks juhiti Diego Perillo, Gioele Giammattei ja Thomas Corigliano tabamustest 3:0. Avapoolaja lõpus lõi Ludovico Varali ka neljanda värava, vahendab Jalgpall.ee.

Pärast vaheaega jätkasid külalised samas vaimus: 47. minutil skooris Giampaolo Bonifazi ja 49. minutil Marcello Fugazzola. 64. minutil lõi eestlaste auvärava Aston Visse, kes realiseeris kiirrünnaku. Kaks minutit hiljem lõi itaallaste seitsmenda tabamuse Francesco Gasparello, kaheksas värav sündis 81. minutil Jacopo Del Fabro löögist.

"Numbrid on väga koledad. Kõik nägid, et tasemevahe on hetkel selline. Itaalia on selles vanuseklassis Euroopa üks paremaid, kui mitte kõige parem võistkond. Aga seisu mõttes on ikkagi pahandus," tõdes peatreener Marko Pärnpuu mängujärgses intervjuus. "Täna peame haavu lakkuma ja võime põdeda, aga peame minema siit edasi. Meie tõehetked on järgmised mängud Ukraina ja Montenegroga."

"Tahtsime mängida nii, et ei lööks kohe pikka palli. Üritasime lahti mängida ja tekitada liikumisi, mille järel rünnata nende liini tagust. Itaalia jalgpalliskeene on keskväljal väga-väga tugev ja meil polnud illusiooni sealt läbi tripsutada, aga ei tahtnud ka nii, et väravavaht paneb palli paika ja lööb minema."

Kuidas kirjeldab Pärnpuu Eesti järgmisi vastaseid ehk Ukrainat ja Montenegrot? "Raske on praegu öelda, kuna nad pole veel omavahel mänginud. Kui vaadata erinevaid mänge ja tabeleid, siis nad peaks olema Itaaliast sammu võrra maas."

Kõik Eesti koondise valikturniiri mängud toimuvad Rakvere linnastaadionil. Järgmisena minnakse 4. oktoobril kell 15.30 vastamisi Ukrainaga ja 7. oktoobril lõpetatakse turniir Montenegro vastu.

Eesti on võõrustajatena juba järgmise aasta finaalturniirile koha kindlustanud. Kokku pääseb mais ja juunis Tallinnas ning Rakveres toimuvale suurvõistlusele kaheksa koondist.

Eesti koosseisus toimus viimasel hetkel ka kolm muudatust: eemale jäid Kaarel Kahro, Carl Koit ja Sander Karlsson, neid asendasid Ron Neltsas, Tevan Thor Eensalu ja Harly Ollin.