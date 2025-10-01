Milano olümpiaküla anti korraldajatele üle, aga tööd veel jagub

Milano Cortina taliolümpiamängude olümpiaküla kompleks anti sel nädalal arendajalt suurvõistluse korraldajale üle, aga selle täieliku valmimisega võib minna enne tippvõistluse algust siiski kiireks.

Milano olümpiaküla rajati linna lõunaosas endise raudteejaama kohale. Korraldajatel on kasutada kuus kaheksakorruselist hoonet, aga enne mängude algust tuleb neisse veel paigutada jõusaalid, söökla ja meditsiinikeskus.

Uudisteagentuurile AFP ütles üks ehitusprojektiga kursis olev allikas, et korraldajad peavad kiiresti tegutsema, kui kõik sportlaste jaoks vajalik soovitakse tagada enne 6. veebruaril toimuvat avatseremooniat.

Projekti arendav firma Coima sõnas teisipäevasel esitlusel, et ehitustöödega jõuti lõpule juba juuni lõpus ehk kuu enne tähtaega. Need läksid maksma 140 miljonit eurot ehk umbes 40 miljonit üle eelarve. AFP allika sõnul pole aga veel paigas selget plaani toetavate teenuste paigutuse kohta.

"Kuigi mõned detailid, näiteks esimese korruse sisustamine, vajavad veel lõpuleviimist, töötavad kõik kõvasti, et need probleemid lähipäevil lahendada," tunnistas korralduskomitee uudisteagentuurile.

Pärast olümpia- ja paralümpia lõppu läheb kompleks kasutamiseks tudengitele, kes saavad seal turuhinnast odavamalt elada. Milanos on viimasel ajal kinnisvarahinnad tõusnud ja tudengitele sobilikke elamispindu napib.