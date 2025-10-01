Vetkal aitas Hollandis koduklubi viigini

Dordrecht paikneb üheksa mänguvooru järel 20 meeskonna arvestuses kaheksandal tabelireal. Viimasest viiest kohtumisest on eestlase koduklubile näppude vahele jäänud üks võit, kolm viiki ja üks kaotus.

Eestlane alustas kohtumist põhikoosseisus ja tegi kaasa terve mängu.

Kohtumise avavärav sündis juba kolmandal minutil Dordrechti mängumehe Yannick Eduardo jalast. Seejärel tegi kahel korral skoori Eindhoven, vastavalt 30. ja 45+3. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Jalgpallur Martin Vetkali koduklubi Dordrecht mängis Hollandi esiliigas 2:2 viiki Eindhoven FC-ga. Eestlane kuulus algrivistusse ja tegi kaasa terve mängu.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: