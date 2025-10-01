X!

Vetkal aitas Hollandis koduklubi viigini

Jalgpall
Martin Vetkal
Martin Vetkal Autor/allikas: Liisi Troska / Jalgpall.ee
Jalgpall

Jalgpallur Martin Vetkali koduklubi Dordrecht mängis Hollandi esiliigas 2:2 viiki Eindhoven FC-ga. Eestlane kuulus algrivistusse ja tegi kaasa terve mängu.

Kohtumise avavärav sündis juba kolmandal minutil Dordrechti mängumehe Yannick Eduardo jalast. Seejärel tegi kahel korral skoori Eindhoven, vastavalt 30. ja 45+3. minutil, vahendab Soccernet.ee.

86. minutil teenis Dordrecht penalti, mille realiseeris esimese tabamuse autor Eduardo.

Eestlane alustas kohtumist põhikoosseisus ja tegi kaasa terve mängu. 

Dordrecht paikneb üheksa mänguvooru järel 20 meeskonna arvestuses kaheksandal tabelireal. Viimasest viiest kohtumisest on eestlase koduklubile näppude vahele jäänud üks võit, kolm viiki ja üks kaotus. 

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

