Sinner kerkis taas Hiina lahtiste troonile

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Tennis

Tennise meeste maailma teine reket Jannik Sinner alistas Pekingis toimuva ATP 500 turniiri finaalis ameeriklase Learner Tieni (ATP 52.) 6:2, 6:2.

Itaallane murdis mõlemas setis kaks korda Tieni pallingu ja kuigi ameeriklasel tekkis mängu peale samuti paar murdepalli, siis Sinner pareeris need mõlemad.

Tegemist on Sinneri teise turniirivõiduga Hiina lahtistel - ta oli edukaim ka tunamullu, aga eelmisel aastal tuli finaalis tunnistada hispaanlase Carlos Alcarazi paremust.

Maailma esinumber Alcaraz mängis seekord samal ajal Tokyos toimuval ATP 500 turniiril, kus tuli samuti võitjaks ehk tegemist on esimese korraga pärast 2020. aastat, kui samal nädalal võidavad turniiri maailma esimene ja teine reket (siis Novak Djokovic ja Rafael Nadal).

Neist Djokovic on ühtlasi Hiina lahtiste läbi aegade edukaim tennisist, kes võidutsenud turniiril kuus korda, aga viimati juba kümme aastat tagasi.

Meespaarismängu võitsid soomlane Harri Heliövaara ja britt Henry Patten, kes alistasid finaalis Karen Hatšanovi ja Andrei Rubljovi 4:6, 6:3, 10:8.

Toimetaja: Siim Boikov

