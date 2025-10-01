X!

Liverpool lahkub Istanbulist haavatult

Jalgpall
Alisson (vasakul)
Alisson (vasakul) Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Hooaega kenasti alustanud Liverpooli kohale on kerkimas tumedamad pilved, sest meeskond sai teisipäeval teise kaotuse järjest ja kaotas vigastustele paar võtmemängijat.

Inglismaa kõrgliigas viimati Crystal Palace'ile alla jäänud Liverpool kaotas teisipäeval Meistrite liiga kohtumises võõrsil Istanbuli Galatasarayle 0:1.

"Ma vihkan kaotamist. Paanikaks pole põhjust, aga kindlasti on parandamiskohti," lausus meeskonna kapten Virgil van Dijk pärast matši Amazon Prime'ile.

"Ma arvan, et see oli suur samm edasi tahtejõu ja nädalavahetusel tehtud raske ööö osas, aga see polnud tegelikult ka liiga raske, sest nädalavahetus oli lihtsalt halb."

"Peame oma võimalusi realiseerima, mitte lubama penalteid ja aeg-ajalt tehtavaid rumalaid vigu," jätkas hollandlane. "Neid asju on lihtsam öelda, kui tegelikult ellu viia, aga see on protsess ja peame jätkama."

"Jätkame tööd, hoiame kokku ja asume järgmise mängu kallale. See on ainuke asi, millele keskenduda," lõpetas ta.

Ainus värav löödi Liverpoolile 16. minutil, kui Victor Osimhen realiseeris penalti. Teisel poolajal tuli aga vigastuste tõttu välja vahetada nii väravavaht Alisson kui ka tipuründaja Hugo Ekitike. Alissoni puhul on juba ka teada, et järgmises liigamängus võõrsil Chelseaga ta aidata ei saa.

"Oleme nüüd kaks korda järjest kaotanud, see on seotud ka ajakavaga," sõnas peatreener Arne Slot. "Galatasarayga võõrsil pole kerge nagu ka Palace'i vastu. Nüüd mängime võõrsil Chelseaga, seega kõik rasked mängud."

"Nägin mängus mitmeid asju. Esimene poolaeg, kuidas me mängisime, kuidas kontrollisime mängu, mitu korda saime ründajad lubavatele positsioonidele. Teisel poolajal oli seda vähem. Aga teisel poolajal nappis mänguaega. Nende ründaja oli neli-viis korda väljakul pikali, vahetused, vigastused."

Toimetaja: Siim Boikov

