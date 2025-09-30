Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

15-kordne Euroopa meister Real reisis kodulinnast 6500 kilomeetri kaugusel asuvasse Kasahstani suurimasse linna Almatõsse, kus alistas sealse Kairati 5:0. Suurima panuse võitu andis Kylian Mbappe, kes sooritas kübaratriki (25. min, 52., 73.). Lisaks said jala valgeks Eduardo Camavinga (83.) ja Brahim Diaz (90+3.).

26-aastane Mbappe jõudis Meistrite liigas 60 väravani ning tõusis läbi aegade parimate väravaküttide edetabelis kuuendaks, möödudes Bayerni legendist Thomas Müllerist.

Reali linnarivaal Atletico lõi samuti viis väravat, olles koduväljakul 5:1 üle Frankfurdi Eintrachtist. Võitjate poolel olid täpsed Giacomo Raspadori (4.), Robin Le Normand (33.), Antoine Griezmann (45+1.), Giuliano Simeone (70.) ja Julian Alvarez (82.).

Ka Bayern paugutas viis väravat, kui sai võõrsil Küprose meistrist Pafosest jagu tulemusega 5:1. Kaks väravat kirjutati Harry Kane'i nimele (15., 34.) ning ühe tabamuse said kirja Raphael Guerreiro (20.), Nicolas Jackson (31.) ja Michael Olise (69.).

Bayern ja Real on võitnud mõlemad seni peetud kohtumised, Atletico sai kaotuse kõrvale esimese võidu.

Liverpool ei suutnud võidulainel jätkata, jäädes võõral murul 0:1 alla Türgi meistrile Galatasarayle. Võõrustaja võiduvärava eest hoolitses Victor Osimhen, kes realiseeris 16. minutil penalti.

Kolmapäeval peetakse ülejäänud üheksa kohtumist, keskses mängus lähevad vastamisi Barcelona ja tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain.

Teised tulemused:

Atalanta - Club Brugge 2:1

Bodö/Glimt - Tottenham Hotspur 2:2

Chelsea - Benfica 1:0

Milano Inter - Praha Slavia 3:0

Marseille - Amsterdami Ajax 4:0