Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

Eestlane kuulus algrivistusse ja tegi kaasa terve kohtumise.

Sepsi asusu kohtumist juhtima juba esimesel minutil ning poolajapausile mindi napis 1:0 eduseisus. Seisu suudeti hoida 83. minutini, mil Steaua viigistas. 90+1. minutil teenis Sepsi kaitsja teise kollase järel punase kaardi ning kahe minuti möödudes lõid vastased võiduvärava, vahendab Soccernet.

