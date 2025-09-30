Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal
Eesti jalgpallikoondislase Joonas Tamme koduklubi Sepsi pidi Rumeenia esiliigas tunnistama Bukaresti Steaua nappi 2:1 paremust.
Sepsi asusu kohtumist juhtima juba esimesel minutil ning poolajapausile mindi napis 1:0 eduseisus. Seisu suudeti hoida 83. minutini, mil Steaua viigistas. 90+1. minutil teenis Sepsi kaitsja teise kollase järel punase kaardi ning kahe minuti möödudes lõid vastased võiduvärava, vahendab Soccernet.
Eestlane kuulus algrivistusse ja tegi kaasa terve kohtumise.
Kaheksa mänguvooru järel paikneb Sepsi 11. tabelireal, ent kolmandast kohast lahutab neid vaid neli silma.
