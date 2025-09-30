X!

Asi klubi võitis jälle, Lass alustas Rootsis võimsa esitusega

Korvpall
Anna Gret Asi
Anna Gret Asi Autor/allikas: Royal Castors Braine
Korvpall

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest on hooaeg täie hooga käimas Anna Gret Asil, kelle kodunaiskond Castors Braine sai tabelisse juba kolmanda suure võidu. Rootsi kõrgliigas tegi oma avalöögi Kadri-Ann Lass, kelle resultatiivne esitus aitas valitseval meistril Lulea Basketil alustada kindla võiduga.

Belgia valitsev meister Castors Braine (3-0) ja Anna Gret Asi teenisid laupäeval liigatabelisse kolmanda ülekaaluka võidu, kui võõrsil alistati numbritega 91:35 Waregem (0-3), vahendab Basket.ee.

Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 22 minutit ning kogus kaheksa punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/3), viis lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Neljandas voorus võõrustab Castors Braine (3-0) kodusaalis Phantoms Boom (1-2) naiskonda.

Castors Braine mängib kaasa ka naiste Eurocupi sarjas, kus nende vastasteks A-alagrupis on itallaste Campobasso, horvaatide Tresnjevka ning tšehhide Brno Zabiny. Esimese mängu peab Asi naiskond eurosarjas 8. oktoobril.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (1-0) ja Kadri-Ann Lass alustasid liigahooaega kodusaalis kindla 90:63 võiduga Norrköpingu (1-1) vastu.

Eestlannast ääremängija arvele kogunes 30 mänguminutiga oma naiskonna paremuselt teisena 19 punkti (kahesed 8/13, kolmesed 1/2), kuus lauapalli, neli resultatiivset söötu, kaks viskeblokeeringut ja kaks isiklikku viga. Järgmisena kohtub Lulea Basket (1-0) võõrsil Alvik Basketiga (0-0).

Kadri-Ann Lass Autor/allikas: Facebook/Lulea Basket

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk jätkab tänavu mängimist Poola kõrgliigas. Mullu Poznanit esindanud 33-aastane ääremängija siirdus alanud hooajaks Bydgoszczi naiskonda, kes alustab mängudega 4. oktoobril võõrsil Gdynia vastu.

Eelmisel hooajal Saksamaa kõrgliigas mänginud Greeta Üprus naasis tänavuseks hooajaks endale tuttavasse Islandi kõrgliigasse, kui hakkab esindama Stjarnani naiskonna värve. Mullu põhiturniiril seitsmendaks jäänud ning veerandfinaalis langenud Stjarnan alustab hooaega 30. septembril kodusaalis mänguga mulluse finalisti Njardviku vastu. 

Mullu Hispaanias pallinud Maaja Bratka kolis tänavu Inglismaale, kui tema uueks koduklubiks Suurbritannia kõrgliigas on Manchester Basketball. Mullu veerandfinaalis hooaja lõpetanud Manchester alustab hooaega 2. oktoobril Caledonia Gladiatorsi vastu, kellele eelmisel hooajal just veerandfinaal kaotati. Mullu mängis Caledonia naiskonnas Eesti koondise tagamängija Tea Adams, kes praeguse seisuga ühegi klubiga lepingut sõlminud pole.

Pikalt kodukamaral mänginud Sofia Kosareva siirdus algavaks hooajaks Portugali kõrgliigasse, kus hakkab esindama Esgueira Aveiro naiskonda. Eelmisel hooajal põhiturniiri võitnud, aga finaalis SL Benficale alla jäänud Esgueira alustab tänavust hooaega 4. oktoobril võõrsil mulluse kümnenda tiimi Sanjoanense vastu.

Pikki aastaid ookeani taga ülikoolikorvpalli mänginud Johanna Eliise Teder hakkab oma karjääri Euroopas edendama Itaalia tugevuselt teises liigas Costa Masnaga nimelises naiskonnas. Hooaega alustab Costa Masagna 4. oktoobril kodusaalis Giussano vastu.

Kui Euroopas algavad korvpallihooajad septembris-oktoobris, siis USA üliõpilasliigas (NCAA) visatakse pall esimestes ametlikes mängudes õhku novembri alguses. Tänavu on NCAA kõrgeimas divisjonis kaasa löömas viis Eesti naiskorvpallurit: Marie Anette Sepp (Morehead State), Anete Elisabeth Adler (Boston), Marta Eleri Jaama (Columbia), Keandra Koorits (Washington State) ja Kätlin Kangur (University of Idaho). Teises divisjonis mängivad Kristel Rattasepp (Charleston) ja NJCAA sarjas Sille-Liis Mölder (Chipola College) ning Kanada keskkoolide liigas Lisa Sirgi (Fort Erie International Academy).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

