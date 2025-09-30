Alcaraz pikendas Tokyos oma turniirivõitude seeriat

22-aastane Alcaraz ja temast viis aastat vanem Fritz alustasid avasetis tasavägiselt ning vahetasid ameeriklase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil Alcaraz esimest korda murdis ja järgmises geimis setivõidu vormistas.

Teist setti alustas ta samuti murdega ning võitis järgmisest viiest geimist neli, minnes juhtima 5:1. Fritz võitles lõpuni ja jõudis veel geimi kaugusele, aga hispaanlane realiseeris oma esimese matšpalli ning pälvis 6:4, 6:4 võiduga Tokyos turniirivõidu.

Pärast kaotust Jannik Sinnerile Wimbledoni finaalis on Alcaraz võitnud Cincinnati Masters-sarja turniiri, USA lahtised ja nüüd esimest korda Tokyo ATP 500 turniiri.

"See on olnud mu karjääri parim hooaeg," sõnas oma hooaja kaheksanda karika võitnud hispaanlane. "Kaheksa tiitlit, kümme finaali. See näitab, kui palju tööd ma olen teinud, et oma eesmärke saavutada. Mu aasta ei alanud hästi, mul oli emotsionaalselt raske, aga suutsin sellest august välja ronida. Olen lihtsalt enda üle väga uhke."

Alcaraz ja Fritz läksid vastamisi alles poolteist nädalat varem, kui ameeriklane Laveri karikaturniiril esimest korda oma karjääris hispaanlasest jagu sai. Alcaraz teenis seega Tokyos revanši ning juhib nüüd omavahelist seeriat neli-üks.