Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

Werderi peatreener Horst Steffen on pärast Heina suurepärast debüüti Müncheni Bayerni vastu rääkinud, et esikindad püsivad Backhausi käes, siis veel pole noor sakslane väljakule naasmas. See tähendab aina kindlamalt seda, et Hein teenib Bundesligas oma teise matši, kirjutab Soccernet.ee.

St. Pauli pole Karol Metsa olukorda uue mängu eel veel täpsustanud. Igal juhul võiks olla lootus eestlaste duelliks, sest Mets kuulus eelmisel nädalavahetusel pika pausi järel St. Pauli mängupäeva koosseisu. Minutid jäid sel korral veel tulemata.