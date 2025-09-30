X!

Audentes/Solarstone teeb Balti liiga debüüdi Võru Barruse vastu

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Võrkpalli Elme Messer meeste Balti liigas peetakse sel nädalal kokku viis mängu, millest neli toimub Eestis. Muuhulgas peab oma esimese mängu liiga debütant Audentes/Solarstone.

Nädala avamäng toimub kolmapäeval kell 19 Võru spordikeskuses, kui Võru Barrus võõrustab liiga debütanti Audentes/Solarstone'i.

Audentese meeskonna peatreener Lauris Iecelnieks sõnas, et kuigi tema juhendatav meeskond koosneb vaid noortest, on ta väga rahul, et selline võimalus avanes. "Kuigi me pole meeste liiga tasemeks valmis, on mul väga hea meel, et selle võimaluse saime. Me pole valmis, aga see on normaalne. Peame selle tasemega lihtsalt harjuma hakkama ja eks tulevik näitab, kuidas me hakkama saame, Eesti võrkpalli tulevikuk heaks on see samm vaja teha," ütles juhendaja.

"Otsustasime koostöös alaliiduga, et see aasta on õige aeg end kõrgemal tasemel proovile panna, sest mitmed mängijaid on gümnaasiumi lõpusirgel ja meil on piisavalt talente. Saame kindlasti tunda erinevaid raskusi, ent püüan treenerina poistel motivatsiooni ja tuju kõrgel hoida ja usun, et see oli õige samm," lisas Iecelnieks.

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp suutis suure osa eelmise aasta meeskonnast säilitada, olulisemaid liitujaid on bahamalasest nurgaründaja Kyle Wilson. "Koosseisuga olen rahul, suutsime eelmise aasta meeskonna suures osas säilitada," ütles Lüütsepp.

"Eesti klubide tase on väga ühtlane ja ma ei kandnud juba enne esimest mängu maha Selver x TalTechi. Seal on nooremaid küll omajagu, aga nad arenevad kiiresti ja näiteks Andres Jefanov näitas kohe, et ta on igas mõttes kohal. Bigbank on viimastel aastetel olnud ehk see, keda pigem tugavamaks peetakse, aga usun, et liiga tuleb tasavägine ja saab näha, kes oma asjad paremini jooksma saab. Meie tahame olla medalimängus ja finaalides ning selle nimel me tööd teeme," lisas ta.

Laupäeval kell 16 lähevad Tartus eeldatavas põnevusmängus vastamisi Tartu Bigbank ning Pärnu Võrkpalliklubi, Audentes/Solarstone võõrustab laupäeval kell 16 Leedu klubi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonda ning pühapäeval kell 17 ootab leedukaid külla Selver x TalTech.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

