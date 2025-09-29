X!

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

Sel laupäeval peetaval Tartu Linnamaratonil on oodata põnevaid heitluseid kõigil kolmel distantsil.

Kaks nädalat tagasi Tokyo maailmameistrivõistlustel osalenud ning Paide-Türi rahvajooksu võitnud Tiidrek Nurme kavatseb startida 10 km distantsil. "Arvestades kui koormav on maraton organismile, on minu vorm praegu väga hea. Lähen Tartus ikka võitma ja tahan pidada Olavi Allasega kõva lahingu," ütles ta.

"Nädal hiljem plaanin osaleda Bukaresti maratonil Rumeenias. See on päris suur maraton ning soovin veel head vormi ära kasutada ning sealgi võidule konkureerida," selgitas Nurme plaane.

Maratonidistantsil plaanib uue rajarekordi joosta Ülemiste ööjooksul poolmaratoni võitnud keenialane Julius Muriuki Wahome. Naistest väärib tähelepanu Liis-Grete Hussar, kes on sel hooajal triumfeerinud kõigil kahekümne ühel jooksul, kus on startinud.

"Ma ei ole maratonidistantsil võistelnud üheksa aastat. Algselt plaanisin maratoni joosta Tallinnas, kuid ei jõudnud piisavalt valmistuda ning kus siis veel kui mitte oma kodulinnas Tartus," rääkis Hussar. "Lähen lihtsalt tunnetan maratoni jooksmist üle pika aja ning ainus soov on ületada kunagine isiklik rekord," lisas Hussar. 

Poolmaratonil ihkavad võitu sel aastal väga heas hoos olevad Karel Hussar ja Deniss Šalkausakas. "Ikka võita tahaks, aga konkurents tuleb kõva ning Šalkausakasega läheb andmiseks," kommenteeris Tallinna maratonil parima eestlasena neljandana lõpetanud Hussar.

"Karel saab olema minu peamine konkurent ja loodan teda võita. Samuti tahan parandada oma eelmise aasta tulemust," kommenteeris Šalkausakas. "Tartu Linnamaraton on minu lemmikvõistlus, mulle väga meeldib sügisene atmosfäär, mis seal on."

14. Tartu Linnamaraton toimub laupäeval, 4. oktoobril. Osaleda on võimalik 10 km, 21 km, 42 km distantsidel ja lastejooksudel. Lisainfot leiab Tartu Maratoni kodulehel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

