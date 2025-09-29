Eesti kettasportlased saavutasid klubide EM-il kuuenda koha

Juba maikuus alanud hooajal osales segadivisjonis kokku 28 tiimi 13 riigist. Kahel ettevalmistaval etapil osalenud Tartu klubi kogus neil seitse võitu ja neli kaotust, mis tagas põhiturniiri üheksanda koha ja kutse Euroopa 16 parimat koondavale lõppvõistlusele.

Klubihooaja tähtsaima turniiri alagrupifaas kulges tõusude ja mõõnadega. Avamängus tuli eestlastel tunnistada eelmise aasta meisterklubi ja brittide lipulaeva Deep Space'i paremust 11:15. Teises mängus kohtuti Freiburgist pärineva Disconnectioniga. Äärmiselt tasavägises heitluses selgus võitja alles viimase viskega; paraku pidi Tartu klubi tähtsaks osutunud mängus seisuga 13:14 sakslastele alla vanduma. Ohtlikku olukorda sattunud Tartule tagas kolmandas mängus teenitud 15:13 võit Zürich Ultimate'i vastu siiski alagrupist edasipääsu.

Kaotusega Disconnectioni vastu kaevasid eestlased endale ülejäänud turniiriks augu. Kuigi üleminekumängus alistati B-alagrupi teine, Glasgow Ultimate, hõlpsa vaevaga 15:10, tuli loosi tahtel juba veerandfinaalis vastamisi minna suurfavoriidi Mosquitosega Austriast.

Tõeliseks põnevuslahinguks kujunenud kohtumises näitas Tartu oma senise hooaja parimat minekut ja mäng kulges punkt-punktis seisuni 7:6, kuid austerlaste pikem pink ja kindel mäng kukutasid eestlased teisel poolajal medalikonkurentsist, lõppseis 15:11. Enamat ei suutnud tulevaste meistrite vastu seekord keegi.

Tartu Turbulence Autor/allikas: Tomasz Seruga

Turniiri viimastes mängudes võttis peamiselt Ultimate Saku ja Tartu Ultimate'i klubides treenivatest mängijatest võistkond mõõtu kahe Itaalia klubiga - Bolognast pärineva DiscoBolo ja Padova klubi Rangersiga. Esimene alistati seisuga 15:10, teisele kaotati 10:15. Nii tuli eelmise aasta pronks vahetada kuuenda koha vastu.

"Vaatamata mitmetele viimase hetke vigastustele suutsime Euroopa paremiku vastu korralikud lahingud anda ning nendest mitmed ka võita. Eriline heameel on tublide soorituste üle finaalitiimide vastu. Seekord jäi grammi võrra puudu, kuid oma füüsise ja julgete otsustega võime üllatada ka maailma tippe," sõnas Turbulence'i kapten Jakob Tamm.

"Olen väga uhke tiimiliikmete panuse üle nii ettevalmistusperioodil kui turniiril koha peal ning kuigi esinelikust välja jäämine on valus, siis annab see tuult tiibadesse tulevateks aastateks!"

Eestlaste parim ja ühtlasi kogu turniiri resultatiivseim oligi Tamm 13 püütud punkti ja lausa 31 resultatiivse sööduga. Järgnesid Marin Raba (17 punkti, 6 söötu), Helen Tera (17 p, 3 rs) ja Kristjan Loorits (7 p, 13 rs). Eesti frisbirahva järgmiseks väljakutseks on novembris Portugalis toimuv rahvuskoondiste ranna-MM.

Ultimate frisbee on võistkondlik spordiala, kus mänguvahendiks on küll palli asemel ketas, aga mängu dünaamika on sarnane palliga mängitavatele spordialadele (jalgpall, ameerika jalgpall). Spordiala harrastatakse kettagolfist veidi erineva kettaga.