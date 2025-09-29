Ruud osutas Alcarazile visa vastupanu

Kolm eelmist vastast settigi loovutamata alistanud Alcaraz kohtus poolfinaalis Norra esinumbri Casper Ruudiga (ATP 12.), kes osutas hispaanlasele visa vastupanu.

Ruud võitis esimese seti kindlalt 6:3, kuid teine sett kuulus sama skooriga Alcarazile. Viimases vaatuses kujunes otsustavaks viies geim, kus Ruud kaotas oma murde ja hiljem ka seti 4:6.

"Mul oli esimeses setis päris palju võimalusi. Kui ma ei eksi, siis raiskasin neil murdepalli. Olin enda peale päris pahane. Teises setis üritasin lihtsalt positiivsemas tujus olla," rääkis Alcaraz matši järel.

Maailma esinumber läheb Eesti aja järgi teisipäeva lõunal peetavas finaalis vastamisi turniiril teisena asetatud Fritziga, kes oli poolfinaalis 6:4, 6:3 üle kaasmaalasest Jenson Brooksbyst (ATP 86.).

Meeste seniste omavaheliste mängude seis on kolm-üks Alcarazi kasuks, kuid Fritz avas oma võiduarve eelmisel nädalal, kui jäi Laveri karikaturniiril peale tulemusega 6:3, 6:2.

"Ma tean väga hästi, et Fritz mängib hetkel väga head tennist. On näha, et ta tunneb end väljakul hästi ja enesekindlalt. Minu jaoks on see lihtsalt järgmine väljakutse ja loomulikult ootan matši põnevusega," sõnas Alcaraz.